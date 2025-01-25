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MLB／佐佐木朗希選道奇歸因管理層穩定 球迷不埋單：凱許曼GM都當27年了

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
佐佐木朗希正式披上道奇隊11號球衣亮相。 路透社
佐佐木朗希正式披上道奇隊11號球衣亮相。 路透社

佐佐木朗希前天正式披上道奇隊11號球衣亮相，也解釋選擇道奇的原因，這些話語仍刺痛著那些競爭失利球隊們的心，其中一句「最重要因素是管理階層的穩定」，讓藍鳥隊球迷感覺被針對。

佐佐木朗希成為這個冬天的熱門話題，從一開始就被認為將前進道奇，經過一層層篩選後，最終落腳球隊就是這支冠軍球隊，包括洋基、大都會、小熊、巨人、遊騎兵、教士、藍鳥隊都在第二輪、第三輪陸續出局。

道奇前天為佐佐木朗希舉辦加盟記者會，提到選擇道奇的原因，他說：「最重要的是，他們在管理階層的穩定性。」

藍鳥社群網站「Jays Journal」報導：「朗希的發言讓藍鳥球迷更加失望」，直言：「如果這對亞金斯（Ross Atkins，藍鳥總管）團隊不算諷刺，那我不知道這算什麼了。」

藍鳥去年戰績74勝88敗、排名美聯東區墊底，與小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.）、比切特（Bo Bichette）的延長合約洽談也卡關，加上近兩年爭取自由球員、發動交易多以失敗收場，亞金斯的總管位置也開始不穩。

不只藍鳥球迷，也有人對朗希提出的理由不埋單，留言：「好喔！凱許曼（Brian Cashman）是大聯盟任期最長的總管，已經當洋基總管27年、效力洋基39年。選擇與你最感到舒服的球隊簽約，其實不需要編造理由。」

佐佐木朗希 藍鳥 道奇

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