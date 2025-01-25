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MLB／佐佐木朗希空降百大新秀榜首 球探報告直接預測爭塞揚

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
「令和怪物」佐佐木朗希空降大聯盟2025年度百大新秀榜單。 法新社
「令和怪物」佐佐木朗希空降大聯盟2025年度百大新秀榜單。 法新社

大聯盟官網今天公布2025年度百大新秀榜單，第一名不意外，由「令和怪物」佐佐木朗希空降，且看好他有競爭塞揚獎的潛力，榜上共計6位道奇選手進榜，不僅稱霸大聯盟，還握有滿滿頂級新秀。

球探報告給予佐佐木朗希的各項球探評分（分數範圍20到80分），包括直球70分、滑球55分、指叉球80分、控球60分、整體65分。

報告中詳述他的背景，提到佐佐木朗希早在就讀大船渡高等學校時期就受到關注，當時在甲子園演出12局、194球完投，賞出21次三振，最快球速101公里打破大谷翔平保持的高中紀錄，接著進入日本職棒羅德隊，2022年投出完全比賽，送出19K、一度連飆13K，下一場比賽到退場前也是8局的完美演出。在日職累積4季出賽，佐佐木朗希提前在這個冬天透過入札制度挑戰大聯盟，共與8支球隊碰面，最終與道奇簽約，收下650萬美元簽約金。

報告中評價佐佐木朗希88到90哩之間的指叉球可能是地表最好球種，去年球季這顆球路有57%的揮空率，幾位球探都給予他的指叉球最高評價；儘管直球均速從2023年的99哩掉到97哩，依然是他的加分武器；介於83到85哩的滑球是佐佐木朗希第3好的球路。此外，佐佐木朗希能順暢重複執行他的投球機制，讓3個球路都能穩定攻擊好球帶，唯一的擔憂是他的健康。

球探報告對佐佐木朗希的落點預測相當看好，認為他將馬上進入這支衛冕冠軍的先發輪值，且具備爭取塞揚獎的潛力。

佐佐木朗希 塞揚獎 大聯盟

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