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MLB／道奇輪值滿了弗列爾提自知難回歸 改喊「想擊敗他們」

聯合新聞網／ 綜合報導
道奇積極補強先發輪值，弗列爾提回歸可能性大幅降低，對此他也表示有自知之明。 路透社
道奇積極補強先發輪值，弗列爾提回歸可能性大幅降低，對此他也表示有自知之明。 路透社

道奇休賽季積極補強先發輪值和牛棚，先是網羅塞揚強投史奈爾（Blake Snell），再來搶下「令和怪物」佐佐木朗希，今天又宣布簽下牛棚左投「大谷殺手」史考特（Tanner Scott），但這也讓弗列爾提（Jack Flaherty）回歸「宇宙戰艦」可能性大幅降低。對此，弗列爾提也在節目上表示有預感跟自知之明。

弗列爾提去年季中從老虎轉戰道奇，在球隊極缺先發輪的時候扛起重任，下半季出賽10場戰績6勝2敗，主投55.1局飆出61K，防禦率3.58。季後賽雖然防禦率暴漲至7.36，但仍然是奪冠重臣。

不過道奇休賽季重點補強先發輪值後，估計不會留下這位冠軍班底。至於弗列爾提雖然表態想回歸家鄉球隊道奇，但他也了解緣分不太可能延續，在一檔節目《Foul Territory》中，他就坦言：「我應該不太可能再回到道奇，但這不會對我造成困擾，我想去其他地方贏球，看看是否能擊敗那些傢伙。」

弗列爾提也提到其實原先想繼續待在老虎，「我和球團有過一些對話，我很喜歡老虎，我和史庫柏（Tarik Skubal）的組合想必非常棒。」他更直言，若當初留在老虎，季後賽或許有望擊敗守護者，前進美聯冠軍戰，「回到那裡應該很有趣。」

Flaherty MLB 弗列爾提 道奇

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