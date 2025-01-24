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MLB／「大谷殺手」加盟道奇關鍵 笑稱「厭倦對決翔平了」

聯合新聞網／ 綜合報導
「大谷殺手」史考特分享加盟道奇的心路歷程，並幽默回應「厭倦和他對決了」。 美聯社
「大谷殺手」史考特分享加盟道奇的心路歷程，並幽默回應「厭倦和他對決了」。 美聯社

明星牛棚左投「大谷殺手」史考特Tanner Scott）正式宣布，以4年7200萬美元（約台幣23.5億）加盟衛冕軍道奇。他今天也接受《MLB Network》訪問，分享入座宇宙戰艦的心路歷程。

史考特2014年進入聯盟，並在2017年迎來初登板。生涯早期效力金鶯、馬林魚表現不穩定，一直到2023年他才找到身手，後援出賽74場戰績9勝5敗，主投78局狂飆104K，防禦率2.31，另有12次救援成功。去年交易大限從馬林魚被送往教士後，保送率從14.8%下探至8%，季後賽更是亮眼，主投4.1局送出7K，防禦是完美的0，並且國聯分區系列賽4度三振大谷翔平。

季後賽讓大谷翔平吃盡苦頭，結果現在成為隊友，讓主持人在採訪史考特時開玩笑道：「道奇就是知道大谷對你沒轍，所以必須把他拉過來」，而這位牛棚強投也幽默回應：「是我厭倦對決他了！」

玩笑歸玩笑，史考特也透露了加盟道奇的原因，並表示道奇是他成為自由身後，第一支致電的球隊，「道奇是一支常勝軍，打線和投手陣容都相當強大，我很期待新賽季到來。」

MLB Scott Tanner 史考特 道奇

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