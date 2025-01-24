MLB／網羅44轟重砲桑坦德還不夠 傳藍鳥有意招募阿隆索

藍鳥日前才以5年總值9250萬美元（約台幣30.5億）合約補進44轟重砲桑坦德（Anthony Santander），但根據《SNY》記者馬蒂諾（Andy Martino）報導，球團仍有意網羅前大都會明星一壘手阿隆索（Pete Alonso），讓打線再進化。

日前消息傳出阿隆索拒絕了大都會開出3年6800萬美元（約台幣22億）至7000萬美元（約台幣22.86億）的合約報價，並且經紀人向球團提出的合約價碼遠超接受範圍，最終談判破局，這位巨砲離隊的結果也幾乎成定局。

在休賽季多次「陪跑」爭取大咖球星失敗後，藍鳥開始注意到了「北極熊」。馬蒂諾透露，雙方目前正在交涉中，並且球團承諾會盡力滿足所有要求。不過據統計，藍鳥薪資已經要達到豪華稅第2層稅線的2.61億美元（約台幣85.2億），簽下阿隆索必定會超標。而對此，藍鳥官方記者馬松森（Keegan Matheson）透露，球隊仍能將薪資控制在第2層稅線內。