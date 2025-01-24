MLB／4度被DFA後重回生涯起點 25歲前大物投手右投加盟洋基

在經歷4次指定讓渡後，25歲右投康崔拉斯（Roansy Contreras）被老東家洋基撿回，力拼擠進開季名單，也避免再次被DFA。

康崔拉斯2016年以國際自由球員身分成為條文均，2018年被評選為農場第8名新秀，不過2021年洋基為了交易先發右投泰隆與康崔拉斯分手。前往海盜後，他在同一年迎來大聯盟初登板，並且隔年投出完整新人球季。

康崔拉斯新秀賽季繳出優質成績單，出賽21場擔綱18場先發，戰績5勝5敗，主投95局能送出86張老K，防禦率是偏低的3.79，亮眼表現也讓他入選百大新秀第71名。

不料這就是他生涯最輝煌的一刻，2023年賽季康崔拉斯球威大減，直球均速下降超過1英哩（約1.6公里），也連帶讓他壓制力下滑，該季防禦率飆升6.59，回到3A的表現依舊不合格，防禦率上看4.96。

隨著小聯盟下放選擇權用光，康崔拉斯也開始流浪，去年5月先是遭到海盜DFA，被天使以現金交易接手後，季後再度遭DFA，賽季留下49場出賽紀錄，主投68.1局送出56K，防禦率4.35。接著他陸續輾轉遊騎兵、紅人、金鶯，但無一例外都被DFA。

如今康崔拉斯回到生涯起點洋基，在春訓爭取牛棚席次。根據《MLBTR》分析，由於他已經用盡小聯盟下放選擇權，因此若是沒能擠進開季名單很可能再次被DFA或是被交易至其他球隊，可謂沒有退路。