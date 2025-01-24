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MLB／布萊格曼回歸太空人？美媒曝近日雙方重啟討論

聯合新聞網／ 綜合報導
根據外媒記者羅馬報導，太空人和布萊格曼正重啟討論，這名老將有機會重返休士頓。 美聯社
根據外媒記者羅馬報導，太空人和布萊格曼正重啟討論，這名老將有機會重返休士頓。 美聯社

太空人休賽季動作頻傳，但這些補強彷彿在告訴外界不會簽回當家明星三壘手布萊格曼（Alex Bregman）。直到近日情況出現反轉，根據外媒記者羅馬（Chandler Rome）報導，雙方正重啟討論，這名老將有機會重新回到休士頓。

太空人賽季結束後先是用塔克（Kyle Tucker）向小熊換來三壘手巴瑞德斯（Isaac Paredes），接著又簽下前響尾蛇金手套一壘手沃克（Christian Walker），這種種操作被外界認為是在補齊布萊格曼離隊的缺口，也在暗示這位攻守兼備的強打可能不會在春訓回歸，不過這個共識在近日出現轉機。

《紐約郵報》資深記者海曼（Jon Heyman）也在社群引述相關人士消息，指稱太空人可能會將終結者普雷斯利（Ryan Pressley）交易，換取能簽回布萊格曼的現金。不過普雷斯利合約中有「拒絕交易條款」，因此需要本人同意才能發動交易。

簽回布萊格曼對太空人球迷是好事，但球團可能就「頭大」了。大聯盟官網指出，若布萊格曼重返球隊，會和巴瑞德斯位置重疊，縱使兩人也都有守一、二壘的經驗，但分別又會和新同學沃克與明星球員亞土維（Jose Altuve）卡位。

目前有一解是太空人將指定打擊艾瓦瑞茲（Yordan Alvarez）移防左外野，並讓巴瑞德斯轉任指定打擊，但羅馬表示球團更傾向將亞土維移至左外野，並讓巴瑞德斯守備二壘。

Bregman MLB 太空人 布萊格曼

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