MLB／苦等11年終於兌現天賦 普洛法3年4200萬美元轉戰勇士

昔日大物終於證明身手！根據《ESPN》記者帕桑（Jeff Passan）報導，勇士以3年4200萬美元（約台幣13.7億）簽下明星外野手普洛法（Jurickson Profar），新賽季薪資將為1200萬美元，後兩年則上升至1500萬美元。

普洛法2009年與遊騎兵簽約，2013年被評為百大新秀第一名，並且19歲就迎來大聯盟首秀，是不可多得的潛力大物。不過他卻沒有符合大眾期待，生涯表現相當不穩定，導致逐漸淡出球迷視野，開始在各隊流浪。

2023年普洛法與洛磯簽約，季中遭釋出後再被老東家教士以小聯盟約簽回，並於2024以1年100萬美元（約台幣3267萬）續約。就在這一年他終於迎來大爆發，出賽158場敲出24轟85分打點、打擊三圍.280／.380／.459、整體攻擊指數（OPS）0.839和76次保送等數據全部創下生涯新高，回春表現讓他首度入選全明星賽，並拿下國聯外野銀棒獎。

睽違11年終於「兌現天賦」，也讓普洛法被勇士看上，他們希望這位31歲強打能在季初亞古納（Ronald Acuna Jr.）缺陣時補上火力缺口，並且繼續擔任外野任務。