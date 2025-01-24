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MLB／傳奇救援王陷吃案醜聞 李維拉夫婦遭控掩蓋女童性侵案

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MLB／傳奇救援王陷吃案醜聞 李維拉夫婦遭控掩蓋女童性侵案

聯合新聞網／ 綜合報導
洋基傳奇救援王李維拉遭爆出與妻子克拉拉掩蓋一樁兒童性侵案。 路透社
洋基傳奇救援王李維拉遭爆出與妻子克拉拉掩蓋一樁兒童性侵案。 路透社

洋基傳奇救援王、大聯盟史上唯一一位全票名人堂巨星李維拉Mariano Rivera）近日被爆出驚天醜聞。根據美媒報導，一名青少女指控李維拉妻子克拉拉Clara）2018年時曾涉嫌掩蓋一樁兒童性侵案，而地點就在夫婦設立的教會庇護所內。

報導指出，受害者在美國佛州蓋恩斯維爾點燃生命中心（Ignite Life Center）教會暑期活動中，遭到一位較年長的女性多次施以性虐待，而兩人都未成年，並且當時的教會主任牧師就是克拉拉。

受害人透過律師表示，她的母親在案發當年就向克拉拉請求調查此事件，但克拉拉卻並未理會，甚至協同李維拉透過孤立和恐嚇的方式警告受害者不得聲張，以維護教會名聲。

除了該案件外，李維拉的教會也被指控監管不當，讓宿舍的兒童暴露在暴力、性侵的風險中。這起事件的受害者聲稱， 2021年底至2022年曾遭到助理牧師成年的兒子小塔瓦雷斯（Ruben Tavarez Jr.） 性侵。

李維拉夫婦目前還不是被告身分，但法律要求他們必須為自己產業中發生的案件負責，給出交代。李維拉則透過律師發布聲明，說道：「我們對虐待兒童絕對零容忍，關於我們吃案的任何投訴都非真實，這些誤導性指控在法庭將站不住腳。」

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