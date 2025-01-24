MLB／王牌希斯換老將？傳教士有意網羅雙城資深捕手

教士休賽季除了力搶「令和怪物」佐佐木朗希外，並沒有過多動作。不過根據美媒《The Athletic》記者海耶斯（Dan Hayes）和丹尼斯林（Dennis Lin）透露，球隊正準備和雙城醞釀交易，並且對象是陣中王牌希斯（Dylan Cease）。

報導指出，雙城對希斯展現高度興趣，教士則是看上34歲老將捕手瓦茲奎茲（Christian Vazquez）。不過實際情況更加複雜，作為一名以防守見長的捕手，1000萬美元（約台幣3.27億）薪資對瓦茲奎茲來說溢價不少；而希斯新賽季合約價碼有1320萬美元（約台幣4.5億），雙方直接互換不太合理。

瓦茲奎茲。 美聯社

希斯去年從白襪轉戰教士後表現可圈可點，出賽33場戰績14勝11敗，主投189.1局飆出224K，防禦率是較低的3.47。儘管成績單相當漂亮，但報導提到，球隊薪資空間緊張無法進行其他補強，因此總管普瑞勒（A.J. Preller）只能將希斯放上談判桌。

教士在失去東岡凱爾（Kyle Higashioka）後，休季以找到主力捕手為重點。根據報導透露，雖然陣中有捕手坎普薩諾（Luis Campusano），但球團認為瓦茲奎茲是更加優質的選擇，但兩隊尚未談妥薪資問題。