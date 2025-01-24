快訊

醫學中心評鑑出爐 義大醫院升級成為全台第23家醫學中心

MLB／傳奇救援王陷吃案醜聞 李維拉夫婦遭控掩蓋女童性侵案

牢裡吃年菜！朱學恒自願提早入監服刑 輕裝報到無奈上囚車

MLB／王牌希斯換老將？傳教士有意網羅雙城資深捕手

聯合新聞網／ 綜合報導
美媒透露教士有意用王牌希斯換雙城資深捕手瓦茲奎茲。 美聯社
美媒透露教士有意用王牌希斯換雙城資深捕手瓦茲奎茲。 美聯社

教士休賽季除了力搶「令和怪物」佐佐木朗希外，並沒有過多動作。不過根據美媒《The Athletic》記者海耶斯（Dan Hayes）和丹尼斯林（Dennis Lin）透露，球隊正準備和雙城醞釀交易，並且對象是陣中王牌希斯（Dylan Cease）。

報導指出，雙城對希斯展現高度興趣，教士則是看上34歲老將捕手瓦茲奎茲（Christian Vazquez）。不過實際情況更加複雜，作為一名以防守見長的捕手，1000萬美元（約台幣3.27億）薪資對瓦茲奎茲來說溢價不少；而希斯新賽季合約價碼有1320萬美元（約台幣4.5億），雙方直接互換不太合理。

瓦茲奎茲。 美聯社
瓦茲奎茲。 美聯社

希斯去年從白襪轉戰教士後表現可圈可點，出賽33場戰績14勝11敗，主投189.1局飆出224K，防禦率是較低的3.47。儘管成績單相當漂亮，但報導提到，球隊薪資空間緊張無法進行其他補強，因此總管普瑞勒（A.J. Preller）只能將希斯放上談判桌。

教士在失去東岡凱爾（Kyle Higashioka）後，休季以找到主力捕手為重點。根據報導透露，雖然陣中有捕手坎普薩諾（Luis Campusano），但球團認為瓦茲奎茲是更加優質的選擇，但兩隊尚未談妥薪資問題。

Cease Vazquez 希斯 教士 瓦茲奎茲 雙城

相關新聞

MLB／「我是大谷」！水原一平轉帳詐騙對話公開 求處刑期近5年

曾是大谷翔平貼身翻譯的水原一平，因為涉嫌竊取大谷近1700萬美元（約新台幣5.5億）遭到開除，《The Athletic...

MLB／Decoy沒缺席！道奇招募關鍵餐會 大谷帶愛犬拉攏「狗派」朗希

招募佐佐木朗希的關鍵餐會，道奇隊不僅出動陣中一票球星，大谷翔平的狗狗Decoy也沒缺席，ESPN報導指出，大谷知道佐佐木...

MLB／誰沒投給我？鈴木一朗邀約：一起來我家喝一杯

日本傳奇球星鈴木一朗攜手沙巴西亞（CC Sabathia）、華格納（Billy Wagner）成為美國棒球名人堂今年新成...

MLB／傳奇救援王陷吃案醜聞 李維拉夫婦遭控掩蓋女童性侵案

洋基傳奇救援王、大聯盟史上唯一一位全票名人堂巨星李維拉（Mariano Rivera）近日被爆出驚天醜聞。根據美媒報導，一名青少女指控李維拉妻子克拉拉（Clara）2018年時曾涉嫌掩蓋一樁兒童性侵案

MLB／「大谷殺手」興奮上道奇列車 總管笑答自家打者也很開心

道奇球場連續兩天舉辦加盟記者會，繼昨天歡迎佐佐木朗希後，今天輪到後援投手史考特（Tanner Scott），而他因對戰壓...

MLB／大谷翔平驚人效應 代言茶飲銷售暴增5倍

道奇隊日本球星大谷翔平的廣告效應驚人，邀請他擔任「OiOcha」代言人的日本飲料品牌伊藤園透露，因配合東京開幕戰抽獎活動...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。