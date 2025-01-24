快訊

醫學中心評鑑出爐 義大醫院升級成為全台第23家醫學中心

MLB／傳奇救援王陷吃案醜聞 李維拉夫婦遭控掩蓋女童性侵案

牢裡吃年菜！朱學恒自願提早入監服刑 輕裝報到無奈上囚車

聽新聞
0:00 / 0:00

MLB／大谷翔平驚人效應 代言茶飲銷售暴增5倍

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
道奇隊日本球星大谷翔平的廣告效應驚人，代言茶飲品牌銷售量暴增5倍。 法新社
道奇隊日本球星大谷翔平的廣告效應驚人，代言茶飲品牌銷售量暴增5倍。 法新社

道奇隊日本球星大谷翔平的廣告效應驚人，邀請他擔任「OiOcha」代言人的日本飲料品牌伊藤園透露，因配合東京開幕戰抽獎活動，有店家的銷售額已經達到去年的3到5倍。

伊藤園在21日才剛推出「MLB東京系列賽觀賽門票等大獎贈獎活動」，內容包含3月18、19日道奇隊對小熊隊的大聯盟開幕戰，共60組、120人可獲得，另外還有與巨人隊、阪神隊交手的熱身賽門票。

而今日日本媒體報導，球迷為了爭取這些Premium門票，有些店家的銷售額已經達到去年的3到5倍，1月都還沒結束。

道奇隊除了去年加入的大谷翔平、山本由伸之外，今年又成功網羅到「令和怪物」佐佐木朗希，而小熊隊則有今永昇太、鈴木誠也，開幕戰門票自然受到日本球迷爭搶，去年12月預售時就湧入38萬人搶票，展現空前的「大谷效應」。

而伊藤園自去年4月起，在日本國內以及美國、韓國、澳洲、台灣等地，透過報紙、街頭廣告展現大谷翔平與「OiOcha」的身影，也在21日與道奇隊簽約，成為第一個綠茶類別的合作夥伴。

大谷翔平 小熊隊 道奇

延伸閱讀

MLB／「我是大谷」！水原一平轉帳詐騙對話公開 求處刑期近5年

MLB／令和怪物經濟效益127億日圓 大谷翔平高達1168億

MLB／面試時出「家庭作業」 佐佐木：幫助我快速了解各隊

MLB／大谷遊說、貝茲約吃冰淇淋 佐佐木朗希還原招募過程

相關新聞

MLB／「我是大谷」！水原一平轉帳詐騙對話公開 求處刑期近5年

曾是大谷翔平貼身翻譯的水原一平，因為涉嫌竊取大谷近1700萬美元（約新台幣5.5億）遭到開除，《The Athletic...

MLB／Decoy沒缺席！道奇招募關鍵餐會 大谷帶愛犬拉攏「狗派」朗希

招募佐佐木朗希的關鍵餐會，道奇隊不僅出動陣中一票球星，大谷翔平的狗狗Decoy也沒缺席，ESPN報導指出，大谷知道佐佐木...

MLB／誰沒投給我？鈴木一朗邀約：一起來我家喝一杯

日本傳奇球星鈴木一朗攜手沙巴西亞（CC Sabathia）、華格納（Billy Wagner）成為美國棒球名人堂今年新成...

MLB／傳奇救援王陷吃案醜聞 李維拉夫婦遭控掩蓋女童性侵案

洋基傳奇救援王、大聯盟史上唯一一位全票名人堂巨星李維拉（Mariano Rivera）近日被爆出驚天醜聞。根據美媒報導，一名青少女指控李維拉妻子克拉拉（Clara）2018年時曾涉嫌掩蓋一樁兒童性侵案

MLB／「大谷殺手」興奮上道奇列車 總管笑答自家打者也很開心

道奇球場連續兩天舉辦加盟記者會，繼昨天歡迎佐佐木朗希後，今天輪到後援投手史考特（Tanner Scott），而他因對戰壓...

MLB／大谷翔平驚人效應 代言茶飲銷售暴增5倍

道奇隊日本球星大谷翔平的廣告效應驚人，邀請他擔任「OiOcha」代言人的日本飲料品牌伊藤園透露，因配合東京開幕戰抽獎活動...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。