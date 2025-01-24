MLB／大谷翔平驚人效應 代言茶飲銷售暴增5倍

道奇隊日本球星大谷翔平的廣告效應驚人，邀請他擔任「OiOcha」代言人的日本飲料品牌伊藤園透露，因配合東京開幕戰抽獎活動，有店家的銷售額已經達到去年的3到5倍。

伊藤園在21日才剛推出「MLB東京系列賽觀賽門票等大獎贈獎活動」，內容包含3月18、19日道奇隊對小熊隊的大聯盟開幕戰，共60組、120人可獲得，另外還有與巨人隊、阪神隊交手的熱身賽門票。

而今日日本媒體報導，球迷為了爭取這些Premium門票，有些店家的銷售額已經達到去年的3到5倍，1月都還沒結束。

道奇隊除了去年加入的大谷翔平、山本由伸之外，今年又成功網羅到「令和怪物」佐佐木朗希，而小熊隊則有今永昇太、鈴木誠也，開幕戰門票自然受到日本球迷爭搶，去年12月預售時就湧入38萬人搶票，展現空前的「大谷效應」。

而伊藤園自去年4月起，在日本國內以及美國、韓國、澳洲、台灣等地，透過報紙、街頭廣告展現大谷翔平與「OiOcha」的身影，也在21日與道奇隊簽約，成為第一個綠茶類別的合作夥伴。