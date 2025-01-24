MLB／「大谷殺手」興奮上道奇列車 總管笑答自家打者也很開心

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聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
道奇為有「大谷殺手」之名的後援投手史考特開加盟記者會。 美聯社
道奇為有「大谷殺手」之名的後援投手史考特開加盟記者會。 美聯社

道奇球場連續兩天舉辦加盟記者會，繼昨天歡迎佐佐木朗希後，今天輪到後援投手史考特（Tanner Scott），而他因對戰壓制大谷翔平有成被封「大谷殺手」，道奇成功簽下他，也讓總管高梅斯（Brandon Gomes）開玩笑稱，這筆簽約會讓自家打者滿開心。

道奇以4年7200萬美元合約簽下史考特，合約中包括2000萬美元簽約金、2100萬美元延遲支付，今天他正式穿上道奇球衣亮相。

史特特說：「這一定會是令人興奮的一年，加入一支很棒的團隊，而他們還在持續追加人手，這真的很酷，我已經準備好成為道奇的一分子，任何時候電話響起，我都會準備好上場，我的唯一想法只有贏球。」

史考特去年效力教士隊時，在季後賽合計4.1局投球狂賞7次三振，包括國聯分區系列賽4次碰上大谷賞出4K，被封「大谷殺手」。高梅斯今天也在記者會上提到，「我們的投手知道這筆合約時肯定會很興奮，但我想打者也會很開心，因為他們不用再面對他、不用再想辦法破解他。」

佐佐木朗希 史考特 道奇

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