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MLB／「我是大谷」！水原一平轉帳詐騙對話公開 求處刑期近5年
曾是大谷翔平貼身翻譯的水原一平，因為涉嫌竊取大谷近1700萬美元（約新台幣5.5億）遭到開除，《The Athletic》今天揭露，水原一平謊稱自己是大谷矇騙銀行的對話過程，而最終量刑有可能是4年9個月。
美國媒體《The Athletic》獨家取得水原一平與銀行的對話過程，在這個3分46秒的錄音中，水原要求對方匯款20萬美元到指定帳戶，原因是汽車貸款。
而當銀行方要求確認授權對象時，水原一平用自己的聲音說：「大谷翔平。」並回答出6位數密碼而通過驗證。
銀行方為了避免該轉帳是因遭到詐騙出現，反覆詢問匯款對象，水原一平回答是「朋友」，而且曾經見過許多次面，未來還有可能繼續匯款到這個帳戶；然而實際上回答問題的水原一平本人才是詐騙者。
水原一平因涉及銀行詐欺罪、以及虛報稅務申報表等罪，在去年6月認罪，法院原定去年10月25日宣判量刑，但水原一平律師三度以身體狀況不佳、來不及接受精神科醫師的診斷為由，一路延後至2月6日才要宣判。
而《The Athletic》也指出，水原一平被指控盜竊大谷翔平金錢，檢方將求處4年9個月的刑期，並賠償大谷1697萬美元。
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