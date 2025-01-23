快訊

國際級現象！「逛寶雅想大便」國外也同感 澳洲醫生解釋原因

桌球／亞洲盃2月開打 林昀儒、鄭怡靜領軍

中央社／ 台北23日電
林昀儒。圖／中華奧會提供
林昀儒。圖／中華奧會提供

2025年桌球亞洲盃將於2月19日至23日在中國深圳舉行，今年共有7名台灣選手獲得參賽資格，將由林昀儒、鄭怡靜領銜出擊。

桌球亞洲盃僅設單打項目，睽違3年再度回歸，今年擴大參賽規模，邀請男、女子各32名頂尖好手參賽。

台灣上屆唯一1面獎牌就是「桌球教父」莊智淵的銅牌，而林昀儒、鄭怡靜今年再度獲得參賽資格，高承睿、馮翊新、黃彥誠、黃怡樺、簡彤娟也將參與這項賽事。

林昀儒2019年首度征戰亞洲盃，就獲得第5名佳績，但2022年首輪不敵香港一哥黃鎮廷，無緣8強，今年第3度參賽，依舊備受期待。

不過，這次參賽的7名台將當中，除了黃彥誠、黃怡樺本季已在1月上旬世界桌球職業大聯盟（WTT）杜哈球星挑戰賽、馬斯開特挑戰賽亮相外，其他人本季國際賽首站預計從1月底新加坡大滿貫賽出發，接著備戰亞洲盃。

教練朱硯匯接受中央社訪問時表示，高承睿會跳過年初兩站比賽，主要是希望能透過1個月系統性訓練、調整狀態，以迎接新的一年賽事，希望高承睿在亞洲盃時能擺好心態，打出自己的風格和水準。

今年亞洲盃分成兩階段進行，第1階段預計將32名選手分成8組進行循環賽，同協會選手將會避開，後續再取分組前2、晉級淘汰賽。

挑戰賽 林昀儒 高承睿

延伸閱讀

桌球／打破林昀儒紀錄！16歲郭冠宏成台灣史上最年輕男單百強

桌球／林昀儒聯手對岸名將梁靖崑 勇奪中國乒超聯賽男團冠軍

桌球／林昀儒擬換混雙搭檔 名單5選1

桌球／球拍換新膠皮 林昀儒還在找感覺

相關新聞

MLB／A-Rod有機會進名人堂嗎？紐郵：除非對骯髒的過去更寬容

洋基隊退役名將「A-Rod」羅德里奎茲（Alex Rodriguez）連續4年在美國棒球名人堂票選失利，得票數從未超過4...

桌球／亞洲盃2月開打 林昀儒、鄭怡靜領軍

2025年桌球亞洲盃將於2月19日至23日在中國深圳舉行，今年共有7名台灣選手獲得參賽資格，將由林昀儒、鄭怡靜領銜出擊

MLB／曼尼離名人堂還是很遠 官網：如果只看數字早就進了

大聯盟生涯555轟重砲、中華職棒前義大犀牛隊洋砲曼尼（Manny Ramirez）今年又在美國棒球名人堂票選失利，明年將...

MLB／名人堂「敗部冠軍」 官網預言貝爾川明年可先準備感言了

美國棒球名人堂票選昨天公布結果，波多黎各名將貝爾川（Carlos Beltran）成為「敗部冠軍」，大聯盟官網預言，他明...

MLB／佐佐木朗希將以先發開季 豪言成日本首位塞揚獎得主

洛杉磯道奇隊日前正式簽下日本右投佐佐木朗希，這位23歲的天才投手在加盟記者會上立下豪言：「我的目標是成為首位贏得塞揚獎的日本投手。」道奇隊球迷對於這位未來之星的到來充滿期待。 佐佐木以650萬美

MLB／前白襪球星安德森加盟天使 昔日打擊王能否重返榮耀？

天使隊今天宣布，與31歲兩屆明星游擊手安德森（Tim Anderson）簽下小聯盟合約。根據記者奈登賈爾（Bob Nightengale）報導，安德森希望藉此機會重新振作職業生涯，成為天使隊2025年

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。