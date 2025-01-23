桌球／亞洲盃2月開打 林昀儒、鄭怡靜領軍

洛杉磯道奇隊日前正式簽下日本右投佐佐木朗希，這位23歲的天才投手在加盟記者會上立下豪言：「我的目標是成為首位贏得塞揚獎的日本投手。」道奇隊球迷對於這位未來之星的到來充滿期待。 佐佐木以650萬美

2025-01-23 16:07