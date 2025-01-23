MLB／A-Rod有機會進名人堂嗎？紐郵：除非對骯髒的過去更寬容

洋基隊退役名將「A-Rod」羅德里奎茲（Alex Rodriguez）連續4年在美國棒球名人堂票選失利，得票數從未超過40%，「紐約郵報」記者艾哈特（Matt Ehalt）直言，A-Rod想進名人堂的機會看起來相當渺茫。

名人堂過關的門檻是得票數達75%以上，A-Rod從符合票選資格以來，連續4年分別只有34.3%、35.7%、34.8%、37.1%，未來還有6年可競爭，另一個方法是是透過資深委員會推薦入堂。

艾哈特形容A-Rod「被困在名人堂煉獄中，沒有機會逃脫」、「忘掉75%門檻吧，按照這個速度，可能很難獲得40%選票」。

他表示，根據這4年來的證據，A-Rod這次37.1%已是最高，沒有什麼樂觀的理由，也許未來6年投票者可能會發生巨大轉變，但跡象並不令人鼓舞。

A-Rod生涯22年打擊率2成95、安打3115支、全壘打696支、打點2086分，拿過3座美聯MVP，曾經因為禁藥醜聞遭禁賽，缺席2014年球季；艾哈特認為，投票者對A-Rod和其他涉入禁藥事件的球員，抱持非常嚴厲的態度。

他表示，儘管紅襪隊退役球星曼尼（Manny Ramirez）的生涯數據不像A-Rod那麼強，但兩人表現卻超過許多當選的球員，曼尼第9次票選僅獲35.3%（正確數字應是34.3%）選票。

艾哈特強調，A-Rod和曼尼仍然可以透過資深委員會進入名人堂（12月投票），但需要這群投票者「對骯髒的過去更加寬容」。