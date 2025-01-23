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MLB／曼尼離名人堂還是很遠 官網：如果只看數字早就進了

聯合報／ 記者藍宗標／即時報導
曼尼(左)。 路透
曼尼(左)。 路透

大聯盟生涯555轟重砲、中華職棒前義大犀牛隊洋砲曼尼（Manny Ramirez）今年又在美國棒球名人堂票選失利，明年將是最後一次機會，大聯盟官網指出：「如果只看數字，曼尼幾年前就已經進入名人堂了。」

曼尼生涯19年效力5隊，一共12次入選明星賽，不但拿過美聯打擊王、全壘打王、打點王，也在紅襪隊時期奪下兩次世界大賽冠軍，555轟在史上排名15、長打1122支排名18，被喻為最令人畏懼的打者之一，曾在2013年來台效力犀牛，掀起「曼尼旋風」。

官網指出，曼尼多次禁藥檢測未過，想要進入名人堂變得複雜，這一切都反映在選票上，今年獲得34.3%（394張選票拿到135票）已是參選9年最高支持率，但仍遠低於入堂門檻75%。

官網不諱言，曼尼票選資格僅剩1年，看來透過資深委員會推薦更有機會過關，該委員會將於12月舉行下次投票。

「A-Rod」羅德里奎茲（Alex Rodriguez）第4次票選拿到146票，得票率37.1%。

名人堂 大聯盟 曼尼

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