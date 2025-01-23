MLB／曼尼離名人堂還是很遠 官網：如果只看數字早就進了
大聯盟生涯555轟重砲、中華職棒前義大犀牛隊洋砲曼尼（Manny Ramirez）今年又在美國棒球名人堂票選失利，明年將是最後一次機會，大聯盟官網指出：「如果只看數字，曼尼幾年前就已經進入名人堂了。」
曼尼生涯19年效力5隊，一共12次入選明星賽，不但拿過美聯打擊王、全壘打王、打點王，也在紅襪隊時期奪下兩次世界大賽冠軍，555轟在史上排名15、長打1122支排名18，被喻為最令人畏懼的打者之一，曾在2013年來台效力犀牛，掀起「曼尼旋風」。
官網指出，曼尼多次禁藥檢測未過，想要進入名人堂變得複雜，這一切都反映在選票上，今年獲得34.3%（394張選票拿到135票）已是參選9年最高支持率，但仍遠低於入堂門檻75%。
官網不諱言，曼尼票選資格僅剩1年，看來透過資深委員會推薦更有機會過關，該委員會將於12月舉行下次投票。
「A-Rod」羅德里奎茲（Alex Rodriguez）第4次票選拿到146票，得票率37.1%。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言