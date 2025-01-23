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MLB／名人堂「敗部冠軍」 官網預言貝爾川明年可先準備感言了

聯合報／ 記者藍宗標／即時報導
波多黎各名將貝爾川（Carlos Beltran）成為「敗部冠軍」，大聯盟官網預言，他明年一定可以如願。 美聯社
波多黎各名將貝爾川（Carlos Beltran）成為「敗部冠軍」，大聯盟官網預言，他明年一定可以如願。 美聯社

美國棒球名人堂票選昨天公布結果，波多黎各名將貝爾川（Carlos Beltran）成為「敗部冠軍」，大聯盟官網預言，他明年一定可以如願，基本上可以開始準備演講內容了。

日本傳奇球星鈴木一朗、沙巴西亞（CC Sabathia）、華格納（Billy Wagner）確定進入名人堂，鈴木一朗得票率更達99.7%，成為第1位進入名人堂的亞洲球員。

貝爾川第3次參與名人堂票選，在394張選票拿到277張，得票率70.3%，只差19票就達到入堂門檻75%，明年能渡過難關嗎？官網用一句話形容：「是的！」

貝爾川生涯20年歷經7隊，繳出打擊率2成79、全壘打435支、打點1587分的成績，一共9次入選明星賽，也在2017年效力太空人隊拿到世界大賽冠軍，後來卻傳出球隊偷暗號醜聞，原定大都會隊教頭職務也飛了。

大聯盟史上只有5位球員達到400轟、300盜，除了貝爾川之外，另4人是邦茲（Barry Bonds）、「A-Rod」羅德里奎茲（Alex Rodriguez）、梅斯（Willie Mays）和道森（Andre Dawson）。

官網預測貝爾川明年進入名人堂，強調不是為了消除懸念，而是他的支持率從46.5%升至70.3%，只差19票就可成為「2025年班級成員」，明年第4年票選應可準備提前演講稿。

另外，生涯434轟重砲瓊斯（Andruw Jones）在這次名人堂票選拿到261票，以得票率66.2%落選，明年將是第9次、也是倒數第2次參選，官網推測這位昔日「強打少年」可能也會入列。

名人堂 大聯盟 貝爾川

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