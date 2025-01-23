MLB／佐佐木朗希將以先發開季 豪言成日本首位塞揚獎得主

洛杉磯道奇隊日前正式簽下日本右投佐佐木朗希，這位23歲的天才投手在加盟記者會上立下豪言：「我的目標是成為首位贏得塞揚獎的日本投手。」道奇隊球迷對於這位未來之星的到來充滿期待。

佐佐木以650萬美元簽約金加盟道奇，將於2025年展開他的大聯盟生涯。他將與大谷翔平、山本由伸以及史奈爾（Blake Snell）和葛拉斯諾（Tyler Glasnow）共同組成豪華的先發輪值，展現道奇在新賽季的奪冠野心。

「對我來說，球隊是否已有日本球員並不是考量重點，但能與像大谷和山本這樣的傑出選手同隊，令我非常期待」佐佐木說道。道奇棒球營運總裁弗里德曼（Andrew Friedman）則表示：「佐佐木不僅是一位非常有天賦的投手，他還非常成熟。他的到來將讓我們的輪值更具深度，我們對此非常興奮。」

道奇為佐佐木朗希舉辦加盟儀式。(路透) 路透社

佐佐木在日本職棒千葉羅德海洋隊的四個賽季中，繳出2.02防禦率、0.88 WHIP，並在414又2/3局投球中送出524次三振。他的出色表現早已吸引多支大聯盟球隊爭相競逐，包括聖地牙哥教士與多倫多藍鳥，但最終佐佐木選擇加入道奇。

根據道奇球團的規劃，佐佐木將以先發投手的身份展開新賽季，並會根據他的體能回復情況調整使用策略。弗里德曼補充表示，佐佐木的加入代表球隊對未來的承諾，「我們很期待看到他在場上的表現，也期待他對球隊的影響。」

值得一提的是，佐佐木、大谷及山本曾在2023年世界棒球經典賽（WBC）攜手為日本隊奪冠。如今三人在道奇聚首，不僅讓球隊先發輪值實力倍增，也讓人對道奇的奪冠前景充滿期待。對於目標塞揚獎的佐佐木而言，他的加盟無疑為道奇新賽季增添了無限可能。