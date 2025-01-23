MLB／前白襪球星安德森加盟天使 昔日打擊王能否重返榮耀？

洛杉磯天使隊在本周三宣布，與31歲兩屆全明星游擊手安德森（Tim Anderson）簽下小聯盟合約。根據記者奈登賈爾（Bob Nightengale）報導，安德森希望藉此機會重新振作職業生涯，成為天使隊2025年重建計畫中重要拼圖。

安德森在2021年和2022年連續入選全明星，並曾在2019年以0.335的打擊率奪得美聯打擊王。然而近兩年他的表現卻急轉直下。2023年他在白襪隊的123場比賽中打擊三圍僅為0.245/.286/.296，僅擊出1支全壘打，OPS僅有0.582。2024年效力於馬林魚期間，他的成績更為低迷，65場比賽中打擊率僅0.214，OPS更跌至0.463。

天使隊在休賽季初期動作頻頻，但隨後轉趨安靜。簽下安德森是他們自冬季會議後最大的動作，對於上一季僅以63勝99敗作收的球隊來說，這是一個低風險、高回報的補強計畫。

安德森職業生涯主要擔任游擊手，共出賽948場游擊守備，僅在二壘守備過兩場。天使隊未來的游擊核心奈托（Zach Neto）因肩膀手術將缺席開季，這可能為安德森爭取大聯盟位置提供機會。如果他能在春訓中表現出色，不排除能暫時填補奈托缺陣期間的游擊空缺。

奈托。 路透社

儘管安德森的近期表現不佳，他在過去的高峰時期展現出的打擊能力和全明星水平依然讓天使隊看到潛力。對於需要補強內野深度的天使隊來說，安德森的簽約是一筆值得期待的低成本嘗試。