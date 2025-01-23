快訊

地牛再翻身！台南南化規模4.1地震 10縣市有感「最大震度4級」

鈕承澤假釋成功出監！戴墨鏡直奔北檢報到 見媒體第一反應曝光

中居正廣醜聞曝光日富士電視台暗黑內幕 「性朝貢」行程表標公務活動

聽新聞
0:00 / 0:00

MLB／佐佐木朗希之爭刺痛教士 對戰道奇緊張氣氛不會緩解

聯合報／ 記者藍宗標／即時報導
佐佐木朗希。路透
佐佐木朗希。路透

大聯盟新球季將於3月18日開打，道奇隊挑戰世界大賽2連霸，在東京巨蛋對小熊隊進行海外開幕戰；官網今天列出各分區最激烈的對戰組合，道奇頭號敵人無疑是教士隊，尤其佐佐木朗希之爭刺痛聖地牙哥球迷，教士一定會全力報仇。

國聯西區的世仇之戰原是道奇對巨人隊，如今演變為道奇、教士之爭，道奇嘗到世界大賽封王滋味前，連續兩年在分區系列賽落敗，2022年就是輸給教士，去年例行賽交手13場更以5勝8敗落後，分區系列賽再次碰面，打滿5場才晉級國聯冠軍戰。

官網指出，教士在2022年分區系列賽擊敗道奇時，已經確立成為下一支熱門球隊，而且從去年後半季的表現看來，實際上可能是更好的球隊。

道奇備戰新球季不斷補強，教士沒有這樣做，但佐佐木朗希到了最後3選1階段（藍鳥隊也在其中），硬是被道奇搶走頭號目標；官網特別提到，教士去年歷經分區系列賽失敗，兩隊今年每次對戰的緊張氣氛不會稍微緩解。

新球季被官網預測其他分區激烈對抗包括釀酒人對小熊、太空人對遊騎兵、守護者對老虎、金鶯對洋基，國聯東則是費城人、勇士、大都會互咬。

官網指出，美聯東區「基襪大戰」永遠都是焦點，沒有多少洋基球迷會在這個層面考慮金鶯；但金鶯幾十年來一直把洋基做為衡量標準，前年以101勝奪下分區冠軍，看起來可能終於趕上，去年雖再次進入季後賽，又在短暫的系列賽被橫掃，往後將面臨更大壓力。

佐佐木朗希 教士 道奇

延伸閱讀

MLB／令和怪物經濟效益127億日圓 大谷翔平高達1168億

MLB／面試時出「家庭作業」 佐佐木：幫助我快速了解各隊

MLB／大谷遊說、貝茲約吃冰淇淋 佐佐木朗希還原招募過程

MLB／道奇6年前就派出球探團 佐佐木朗希感謝多隊有興趣網羅

相關新聞

MLB／佐佐木朗希之爭刺痛教士 對戰道奇緊張氣氛不會緩解

大聯盟新球季將於3月18日開打，道奇隊挑戰世界大賽2連霸，在東京巨蛋對小熊隊進行海外開幕戰；官網今天列出各分區最激烈的對...

MLB／大谷遊說、貝茲約吃冰淇淋 佐佐木朗希還原招募過程

日本「令和怪物」佐佐木朗希決定挑戰大聯盟後，吸引大聯盟多隊爭取，最終選擇了道奇隊，他在今天的加盟記者會上也透露更多招攬過...

MLB／令和怪物經濟效益127億日圓 大谷翔平高達1168億

「令和怪物」佐佐木朗希今天穿上道奇隊11號球衣亮相，2月將展開旅美生涯首次春訓，關西大學名譽教授宮本勝弘估算，這位23歲...

MLB／名人堂票選「敗部冠軍」 官網預言貝爾川明年渡過難關

美國棒球名人堂票選昨天公布結果，波多黎各名將貝爾川（Carlos Beltran）成為「敗部冠軍」，大聯盟官網預言，他明...

MLB／佐佐木朗希將以先發開季 豪言成日本首位塞揚獎得主

洛杉磯道奇隊日前正式簽下日本右投佐佐木朗希，這位23歲的天才投手在加盟記者會上立下豪言：「我的目標是成為首位贏得塞揚獎的日本投手。」道奇隊球迷對於這位未來之星的到來充滿期待。 佐佐木以650萬美

MLB／前白襪球星安德森加盟天使 昔日打擊王能否重返榮耀？

洛杉磯天使隊在本周三宣布，與31歲兩屆全明星游擊手安德森（Tim Anderson）簽下小聯盟合約。根據記者奈登賈爾（Bob Nightengale）報導，安德森希望藉此機會重新振作職業生涯，成為天使

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。