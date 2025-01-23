MLB／令和怪物經濟效益127億日圓 大谷翔平高達1168億
「令和怪物」佐佐木朗希今天穿上道奇隊11號球衣亮相，2月將展開旅美生涯首次春訓，關西大學名譽教授宮本勝弘估算，這位23歲投手為道奇帶來的經濟效益大約127億6941萬日圓（約合台幣26億7149萬元）。
佐佐木選擇道奇成為旅美生涯起點，和大谷翔平、山本由伸當隊友，評估經濟效益的內容包括進場人數增加帶來更多消費、年薪、贊助合約、轉播權收入、商品銷售和道奇球場的日本公司廣告。
宮本表示，佐佐木朗希帶來的經濟效益，遠低於達比修有2012年加盟遊騎兵隊的259億2178萬日圓，以及田中將大2014年加入洋基隊的346億9402萬日圓，但佐佐木選擇夢想而非金錢，他過著尊重自己意願的美好生活。
大谷前年12月從天使隊跳槽道奇，宮本推算經濟效益大約533億5200日圓，山本則是315億6645億日圓，到了去年10月，他估計大谷創造的經濟影響高達1168億1181萬日圓。
道奇將於2月21日對小熊隊展開熱身賽，兩隊也在3月18日前往東京巨蛋進行海外開幕戰，打完2連戰後再回春訓營短暫調整，迎接28日洛杉磯主場首戰，對老虎隊展開3連戰。
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