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MLB／有最強牛棚的守護者還不滿足 一年約簽響尾蛇終結者

聯合新聞網／ 綜合外電報導
塞瓦德。 路透社
塞瓦德。 路透社

上季有全聯盟最強牛棚的守護者隊還是不滿足，今天再與上季擔任過響尾蛇終結者的塞瓦德（Paul Sewald）簽下一年合約，同時為了在40人名單中清出位置，將後援投手阿維拉（Pedro Avila）指定讓渡。

根據報導指出這筆合約為700萬美元的保障薪資（含100萬美元買斷金），2026年則有1000萬美元的選擇權，但球隊並未確認具體金額。守護者隊在去年擁有全聯盟最佳的牛棚，儘管主要的核心投手在2025賽季都會回歸，但球隊早前與摩根（Eli Morgan）、桑德林（Nick Sandlin）與阿維拉等提供後援深度的投手們分道揚鑣，塞瓦德將填補這個空缺。

塞瓦德從2021年至2023年後援的表現都相當穩定，每年自責分率（ERA）都維持在3.15以下，並且每季都有兩位數的救援成功。然而他在2024球季卻不如以往，ERA升至4.31，三振數下滑，但這與他兩次進入傷兵名單（因頸部和腹斜肌受傷）有關。

塞瓦德。 美聯社
塞瓦德。 美聯社

自2021賽季至今，塞瓦德在全聯盟救援投手中，被打擊率為.187排名第七，而守護者終結者克拉塞（Emmanuel Clase）則排第6，讓守護者牛棚更加堅若磐石。

塞瓦德加入後可以根據比賽需求靈活調整角色，克拉塞依然鎮守第九局、史密斯（Cade Smith）擔任「拆彈手」、賈迪斯（Hunter Gaddis）則可能回歸擔任布局投手，

MLB 守護者

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