MLB／大谷遊說、貝茲約吃冰淇淋 佐佐木朗希還原招募過程

日本「令和怪物」佐佐木朗希決定挑戰大聯盟後，吸引大聯盟多隊爭取，最終選擇了道奇隊，他在今天的加盟記者會上也透露更多招攬過程，其中不僅大谷翔平積極遊說，貝茲（Mookie Betts）更熱情邀約「一起吃冰淇淋吧」。

23歲的佐佐木朗希在去年12月行使入札，離開日職挑戰美國職棒，道奇在招攬過程中一路挺進到最後階段，在第二次面談時，道奇球團股東古柏（Peter Guber）邀請佐佐木到家中作客，陪伴的還有大谷、貝茲、弗里曼（Freddie Freeman）等人。

佐佐木朗希在記者會上被問到，貝茲等人是否說了什麼印象深刻的話？佐佐木表示，貝茲一直跟自己說，「如果你加入道奇，我們就在亞利桑那春訓時一起去吃美味的冰淇淋吧。」

佐佐木朗希還原招募過程。 美聯社

而洛杉磯時報也透露，大谷與山本由伸曾在12月與佐佐木朗希一同吃飯，而第二次面談時山本無法到場也錄製影片，讓佐佐木能夠提前了解團隊氛圍，加上去年賽季大谷翔平不斷稱讚在道奇球團的體驗，在招募過程中獲得佐佐木朗希的認同。

大谷翔平與佐佐木朗希曾在2023年的世界棒球經典賽並肩作戰，而美國媒體也曾報導，佐佐木朗希正式通知球團要加盟道奇前，大谷就先「暴雷」傳訊息給球團說：「我們得到他了。」

佐佐木朗希也透露，大谷曾透過訊息聯繫自己，佐佐木回覆：「接下來將受到道奇的照顧。」隨後收到了大谷回應：「歡迎加入。」