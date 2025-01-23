快訊

柯文哲昨戒護探視…柯爸被開3日內病危通知 知情人士曝：插管搶救

中國漫記／TikTok難民湧入小紅書 跨時空回信「李華」

再會蘭陽艦／熱艦接收時創多個第一 海軍刻意邀扁宋見證

聽新聞
0:00 / 0:00

MLB／大谷遊說、貝茲約吃冰淇淋 佐佐木朗希還原招募過程

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
佐佐木朗希。 法新社
佐佐木朗希。 法新社

日本「令和怪物」佐佐木朗希決定挑戰大聯盟後，吸引大聯盟多隊爭取，最終選擇了道奇隊，他在今天的加盟記者會上也透露更多招攬過程，其中不僅大谷翔平積極遊說，貝茲（Mookie Betts）更熱情邀約「一起吃冰淇淋吧」。

23歲的佐佐木朗希在去年12月行使入札，離開日職挑戰美國職棒，道奇在招攬過程中一路挺進到最後階段，在第二次面談時，道奇球團股東古柏（Peter Guber）邀請佐佐木到家中作客，陪伴的還有大谷、貝茲、弗里曼（Freddie Freeman）等人。

佐佐木朗希在記者會上被問到，貝茲等人是否說了什麼印象深刻的話？佐佐木表示，貝茲一直跟自己說，「如果你加入道奇，我們就在亞利桑那春訓時一起去吃美味的冰淇淋吧。」

佐佐木朗希還原招募過程。 美聯社
佐佐木朗希還原招募過程。 美聯社

而洛杉磯時報也透露，大谷與山本由伸曾在12月與佐佐木朗希一同吃飯，而第二次面談時山本無法到場也錄製影片，讓佐佐木能夠提前了解團隊氛圍，加上去年賽季大谷翔平不斷稱讚在道奇球團的體驗，在招募過程中獲得佐佐木朗希的認同。

大谷翔平與佐佐木朗希曾在2023年的世界棒球經典賽並肩作戰，而美國媒體也曾報導，佐佐木朗希正式通知球團要加盟道奇前，大谷就先「暴雷」傳訊息給球團說：「我們得到他了。」

佐佐木朗希也透露，大谷曾透過訊息聯繫自己，佐佐木回覆：「接下來將受到道奇的照顧。」隨後收到了大谷回應：「歡迎加入。」

佐佐木朗希 大谷翔平 弗里曼 貝茲 道奇

延伸閱讀

MLB／鈴木一朗進名人堂 松井秀喜與大谷翔平獻祝福

MLB／有和佐佐木朗希吃壽司！道奇貝茲：他能成為地球最棒投手

佐佐木做足功課隨堂考出題 道奇雀屏中選原因關鍵在這點

MLB／道奇奪冠打線三巨頭如何排序？教頭揭秘：他們自己喬的

相關新聞

MLB／首度透露提前赴美原因 佐佐木朗希：怕再也無法投球

美國職棒大聯盟道奇隊今天為日本投手佐佐木朗希舉辦加盟儀式，而當他接受NHK節目《焦點現代》專訪表示，23歲的他會決定提前...

MLB／佐佐木朗希穿上有回憶的11號 加盟道奇憶起311震災

美國職棒道奇隊今天為佐佐木朗希舉行加盟儀式，佐佐木朗希也正式穿上11號的道奇球衣，形容自己來到道奇是「從零開始」，也對於...

MLB／大谷遊說、貝茲約吃冰淇淋 佐佐木朗希還原招募過程

日本「令和怪物」佐佐木朗希決定挑戰大聯盟後，吸引大聯盟多隊爭取，最終選擇了道奇隊，他在今天的加盟記者會上也透露更多招攬過...

MLB／面試時出「家庭作業」 佐佐木：幫助我快速了解各隊

23歲日本投手佐佐木朗希今天加盟洛杉磯道奇，對於美國媒體揭露他在決定新東家時給大聯盟各隊「出家庭作業」，他在記者會上說明...

MLB／道奇6年前就派出球探團 佐佐木朗希感謝多隊有興趣網羅

有「令和怪物」之稱的23歲日本頂尖投手佐佐木朗希，今天加盟洛杉磯道奇隊。對於洛杉磯近日遭遇野火災情，佐佐木朗希在記者會上...

MLB／名人堂差1票全票通過 鈴木一朗：剛好和基特一樣

美國棒球名人堂揭曉新成員，傳奇球星鈴木一朗昨天攜手沙巴西亞、華格納入堂，鈴木一朗成為亞洲第一人，雖然差一票沒能全票入選，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。