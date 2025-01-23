MLB／佐佐木朗希穿上有回憶的11號 加盟道奇憶起311震災

美國職棒道奇隊今天為佐佐木朗希舉行加盟儀式，佐佐木朗希也正式穿上11號的道奇球衣，形容自己來到道奇是「從零開始」，也對於洛杉磯近日的野火災難感同身受，因為自己就曾經歷東日本大地震。

「令和怪物」佐佐木朗希休賽季透過入札制度加盟衛冕軍道奇，展開旅美生涯，今天身穿深藍色西裝搭配道奇藍領帶出席，身旁陪伴的是總教練羅伯玆（Dave Roberts）和球團總裁弗里曼（Andrew Friedman）等人。

佐佐木朗希在日本職棒羅德隊使用的背號「17」號，在道奇已屬於大谷翔平，在日本隊使用的「14」號為道奇退休背號，而「11」則是他在U18日本隊曾穿過的背號。

佐佐木朗希表示，這是學生時期多次穿過的號碼，對自己來說充滿回憶，也感謝原本的主人羅哈斯（Miguel Rojas）願意割愛，「還沒決定要送他什麼禮物。等加入球隊後再決定各種事情。」

R. Sasaki 🥶 pic.twitter.com/XsW1k2xsoH — Los Angeles Dodgers (@Dodgers) 2025年1月23日

近期洛杉磯發生野火災情，曾經歷日本311大地震的佐佐木朗希也透過記者會表示，「自己也曾經歷災難的痛苦，但我只記得一件事，就是不要迷失自己的目標，繼續向前進。洛杉磯現在正面臨挑戰和困難從今天開始，作為道奇隊的一員，我將盡最大的努力，與這座城市的人們一起努力前進。」

佐佐木朗希也向母隊日本職棒千葉羅德表示感謝，「最後，我要向支持我挑戰的千葉羅德的相關人士和大家，以及這5年來支持我的球迷們表達感謝。」