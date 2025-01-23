MLB／首度透露提前赴美原因 佐佐木朗希：怕再也無法投球

美國職棒大聯盟道奇隊今天為日本投手佐佐木朗希舉辦加盟儀式，而當他接受NHK節目《焦點現代》專訪表示，23歲的他會決定提前赴美挑戰，源自於職棒第一年的傷痛經歷，感受到棒球生涯的脆弱，決定把握當下。

佐佐木朗希加入羅德隊的第一年，就出現右肘肌肉撕裂傷，遍尋醫生也找不到適合的恢復方式，甚至有醫生建議他進行俗稱Tommy John的韌帶重建手術，「真的很害怕，無法全力投球，擔心什麼時候再也無法打棒球。」

直到經過半年的時間才確認韌帶並無異常，而是由於肩膀狀況不佳，導致尺骨神經發炎引發手肘疼痛，佐佐木朗希表示，自己從學生時期就一直投出速球，也持續面臨受傷風險，「總是帶著『不知何時無法再投球』的恐懼在比賽。」

於是在去年12月佐佐木朗希決定在未滿25歲就行使入札，最終在今年1月決定加盟道奇隊，佐佐木朗希表示：「自己深刻感受到，哪怕只是一球，也可能改變一切，面對未來的不確定性，與其再等兩年，不如抓住當下的機會挑戰大聯盟，才是最佳選擇。」