MLB／鈴木一朗入選名人堂 得票率99.7%

美國棒球名人堂揭曉新成員，傳奇球星鈴木一朗昨天攜手沙巴西亞、華格納入堂，鈴木一朗成為亞洲第一人，雖然差一票沒能全票入選，他說：「因為不完美，所以可以繼續前進。」

頂著新人球季起連續十年兩百支安打紀錄、單季二六二支安打等多項榮耀，鈴木一朗原本預期加入洋基隊「終結者」李維拉行列，成為唯二全票入選名人堂的球員，但最終以得票率百分之九十九點七與洋基退役名將基特並列野手史上最高，紐約郵報資深記者海曼都好奇是誰沒投「自己站出來吧，你這個笨蛋。」

鈴木一朗坦言，二○○一年開始挑戰美職時，沒想過能進名人堂，「能夠成為第一位站在這裡的日本球員，我感到非常榮幸。」至於未能全票通過，他說要接受生命中的不完美，這樣也剛好可與基特並列。

水手隊宣布將鈴木一朗五十一號球衣永久退休，成為隊史第四人；前面是小葛瑞菲、馬丁尼茲及全大聯盟都退休的羅賓森四十二號。