MiLB／陽念希加盟巨人盼5年上大聯盟 鄧愷威熱心分享網路

投手陽念希高中畢業後看著同期隊友柯敬賢、林維恩陸續旅外坦言很羨慕，確定加盟美職舊金山巨人隊完成旅美夢，目標5年拚上大聯盟，同在巨人隊的鄧愷威也熱心分享網路。

陽念希同屆平鎮高中隊友畢業後陸續有好消息，野手柯敬賢加盟洛杉磯道奇、投手林維恩加盟奧克蘭運動家、投手黃錦豪加盟日職讀賣巨人隊。陽念希直到去年12月中才正式與美職舊金山巨人隊簽約，今天加盟儀式，穿著與巨人隊同色系的橘色西裝入場。

陽念希透露，之前曾跟柯敬賢、林維恩當室友，兩人也一直分享美職環境的好，讓他有點嫉妒。升上大學後，陽念希把不好的地方加強起來，讓自己更有競爭力和機會，他也笑說，在還沒確定簽約前，林維恩一直叫他去運動家，「我就跟他說，錢都被你拿走，我要怎麼去。」確定簽約後，林維恩也第一時間打電話說恭喜。

陽念希感謝巨人球團的肯定、從小到大教練的栽培，也感謝家人一路支持鼓勵，讓他更有動力打棒球，儘管畢業沒能馬上確定旅外，但爸爸陽東益給他信心，鼓勵他要相信自己很好，不要因此放棄。

陽東益也是陽念希國中時期教練，陽東益受訪時笑說，一直以為陽念希會往野手路走，直到2022年陽念希U18世界盃棒球賽對美國好投後，才意識到陽念希是投手料。

陽念希也笑說，一直以為自己當打者比較好，雖是以投手身分旅外，但還是沒有完全放棄打擊，「應該會故意揮棒給他們看。」但據了解，巨人沒有讓陽念希以野手身分出賽規劃。

陽念希表示，巨人隊陣中欣賞投手是韋柏（LoganWebb），雖然球不是非常快，但運用各種變化球讓打者打不好，也欣賞日職球星大谷翔平；知道巨人隊的主場很有特色，期待可以踏上巨人主場投手丘比賽。

陽念希也透露，有先跟同在巨人隊的投手鄧愷威打招呼，鄧愷威熱心幫忙，表示美國上網方案可以分享給他。