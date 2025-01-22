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MLB／貝爾川作弊醜聞無緣名人堂 前教頭：他本就該是一員

聯合新聞網／ 綜合報導
貝爾川受太空人作弊醜聞纏身，連3年挑戰名人堂失利。 美聯社
貝爾川受太空人作弊醜聞纏身，連3年挑戰名人堂失利。 美聯社

2017年效力太空人隊後便退休的貝爾川（Carlos Beltrán），因為太空人作弊醜聞，生涯第3度挑戰入選名人堂失利，前大都會總教練柯林斯（Terry Collins）特地為貝爾川發聲，認為他完全具有名人堂實力，且已為此事付出代價了。

貝爾川在大聯盟歷經20個賽季，待過7支球隊，生涯最後一年便是2017年效力太空人，該年他隨太空人拿到生涯唯一一座冠軍戒，不過隨即被捲入太空人作弊醜聞，原先在退休後要接任大都會隊總教練，也因此事告吹。

前大都會教頭柯林斯認為，貝爾川已為此事付出代價，無須再咬著作弊事件不放。 美聯社
前大都會教頭柯林斯認為，貝爾川已為此事付出代價，無須再咬著作弊事件不放。 美聯社

此事也連帶影響到貝爾川的名人堂投票，在許多人心中仍然是一大污點，對此前大都會總教練柯林斯則坦言，事情已逐漸失控，明明貝爾川不是始作俑者，也沒有因為此事獲得好處，甚至丟了總教練的工作，他本就該是名人堂的球員。

今年是貝爾川生涯第3次加入名人堂的候選名單，本次他拿下277張選票，得票率70.3%，2023年為46.5%，2024年則為57.1%。名人堂規定得票率超過75%才能入選，若10年都無法進入就將失去資格。

太空人 醜聞

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