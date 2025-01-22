MiLB／陽念希加盟舊金山巨人先發養成 合約總值50萬美元

18歲投手陽念希加盟美職舊金山巨人隊，合約總值50萬美元（約新台幣1639萬元），巨人隊亞太區球探薛奕煌直言陽念希身材條件佳符合「巨人」名稱，未來將朝先發投手培養。

身高188公分、體重85公斤的陽念希有破150公里火球，一直以旅外為目標，畢業後選擇先到大學磨練，也確定如願踏上旅美路，以簽約金45萬美元、獎學金5萬美元，合約總值50萬美元正式加盟巨人隊，今天舉行加盟儀式。

巨人隊亞太區球探薛奕煌記者會上透露，首度看到陽念希投球是國三華南金控盃青少棒賽，對其身材、協調性、球威印象深刻，一路觀察他上平鎮高中、台北市立大學，都看到陽念希持續進步，點名2022年U18世界盃棒球賽對美國投出「優秀表現」，讓球團印象更好。

薛奕煌提到，陽念希持續進步，場上變得更沉穩，簽下他是球團的共識，「這麼好的選手，一定很多球隊想要簽下他」，很開心巨人隊可以成功網羅。

被問起巨人隊看重陽念希什麼特質，薛奕煌表示，「陽念希一站出來，身材條件非常好，符合我們巨人隊的名稱」，投球機制穩定、揮臂很順暢，場上沉穩個性也很加分，場上面對危機時，還可以面帶微笑，心理素質很好，球團希望培養他成為先發投手。

薛奕煌提到，首年到美國，球團希望陽念希先適應美國的訓練、賽季的節奏，讓他先了解一整個職棒賽季是怎麼進行，目前在台灣等待簽證的時間，球團也有開出訓練菜單，希望讓他做好準備，到了美國可以銜接更快。