MLB／為何送走強打貝林傑？小熊總管：要有效率分配資源

前國聯MVP貝林傑（Cody Bellinger）在休賽季期間被小熊隊交易至洋基隊，小熊獲得投手波蒂特（Cody Poteet），近日小熊總管霍耶爾（Jed Hoyer）受訪時透露這筆交易背後的原因。

貝林傑2017年新人年就敲出39轟、97分打點，拿下國聯新人王，而他在2019年則狂轟47支全壘打，打下115分打點，勇奪國聯MVP，雖然後續遭遇傷勢影響表現，但2023年轉戰小熊後身手逐漸回溫。

小熊從太空人網羅了外野手塔克，而貝林傑加盟洋基也有望分擔賈吉的守備負擔。 美聯社

小熊總管霍耶爾受訪時解釋交易這名強打者的原因：「我覺得貝林傑是個偉大的球員，但我認為我們應該更有效率的配置球隊資源，來幫助球隊的發展。在我們從太空人隊獲得外野手塔克後（Kyle Tucker）後，感覺這個決定是正確的。」

洋基休季時也曾傳出對塔克有興趣，雖然無緣引進，但隨後洋基仍透過交易成功網羅貝林傑，貝林傑的加盟有望在防守端減輕賈吉（Aaron Judge）的負擔，他曾在2019年獲得外野金手套獎。