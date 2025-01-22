MLB／海盜狀元史肯斯先不想續約：我們沒大谷也能打好球賽
海盜隊22歲火球狀元史肯斯（Paul Skenes）2023年選秀會入隊後，在去年火速登上大聯盟，也憑藉優異表現奪下國聯新人王。近日受訪時談到是否會與海盜延長合約，史肯斯則表示自己並沒有特別多想。
史肯斯將在2026年季後將獲得薪資仲裁的資格，不過他坦言：「我沒多想這件事。」並選擇專心在訓練上。今年是史肯斯首次作為大聯盟球員參與春訓，他的投球局數限制也「解禁」，史肯斯自信道：「我會準備丟240局。」
不只對自己的期許，史肯斯也向球隊信心喊話，「我明白海盜與道奇的差距，但這不是失敗的藉口。」他認為，雖然球隊沒有像大谷翔平那般歷史級的球員，但不代表他們打不出高水準的球賽。
史肯斯在入隊後迅速升級，2024年初就已登上3A，防禦率僅.099，完全屠殺3A層級，5月12日便迎來大聯盟初登板，之後也入選全明星賽，成為史上首個菜鳥賽季就入選明星賽的狀元。最終史肯斯整季先發23場，寫下11勝3敗，防禦率1.96的成績，主投133局，賞170次三振也破海盜隊史新秀紀錄，勇奪國聯新人王。
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言