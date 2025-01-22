快訊

再創生肖年封關點位史上最高！金龍年漲30% 台股上漲225點、收23,525點

曾說「生活給我一拳」…江坤俊突宣布最後門診日 未來新動向曝光

嚇死人！日本岐阜多處突現「動物頭顱斷肢」 居民心驚：不敢深夜外出了

MLB／海盜狀元史肯斯先不想續約：我們沒大谷也能打好球賽

聯合新聞網／ 綜合報導
史肯斯在2026年將獲得薪資仲裁資格，但他表示目前無心思考合約問題。 路透
史肯斯在2026年將獲得薪資仲裁資格，但他表示目前無心思考合約問題。 路透

海盜隊22歲火球狀元史肯斯（Paul Skenes）2023年選秀會入隊後，在去年火速登上大聯盟，也憑藉優異表現奪下國聯新人王。近日受訪時談到是否會與海盜延長合約，史肯斯則表示自己並沒有特別多想。

史肯斯將在2026年季後將獲得薪資仲裁的資格，不過他坦言：「我沒多想這件事。」並選擇專心在訓練上。今年是史肯斯首次作為大聯盟球員參與春訓，他的投球局數限制也「解禁」，史肯斯自信道：「我會準備丟240局。」

史肯斯2023年以狀元之姿入隊，隨即屠殺小聯盟，火速迎來大聯盟初登板。 路透
史肯斯2023年以狀元之姿入隊，隨即屠殺小聯盟，火速迎來大聯盟初登板。 路透

不只對自己的期許，史肯斯也向球隊信心喊話，「我明白海盜與道奇的差距，但這不是失敗的藉口。」他認為，雖然球隊沒有像大谷翔平那般歷史級的球員，但不代表他們打不出高水準的球賽。

史肯斯在入隊後迅速升級，2024年初就已登上3A，防禦率僅.099，完全屠殺3A層級，5月12日便迎來大聯盟初登板，之後也入選全明星賽，成為史上首個菜鳥賽季就入選明星賽的狀元。最終史肯斯整季先發23場，寫下11勝3敗，防禦率1.96的成績，主投133局，賞170次三振也破海盜隊史新秀紀錄，勇奪國聯新人王。

史肯斯 海盜

相關新聞

MLB／差1票全票入選名人堂 朗神展風度：接受自己的不完美

2025年美國棒球名人堂票選結果今天出爐，日本傳奇名將「朗神」鈴木一朗獲得393票，得票率高達99.7％，雖然成為首位入堂的日本選手，但以1票之差與全票榮譽失之交臂，但朗神展現風度表示：「接受自己的不

MLB／水手將引退鈴木一朗51號 巨怪強森也曾穿過

美國職棒大聯盟水手隊的51號給了鈴木一朗，隨著今天美國棒球名人堂宣布鈴木一朗成為新成員，水手也宣布球隊將永久退休51號球...

MLB／第一年投票就入選名人堂！沙巴西亞選擇洋基帽有原因

生涯曾效力過印地安人（現守護者）、釀酒人、洋基等隊的明星左投沙巴西亞（CC Sabathia），生涯首度取得名人堂票選資格，就成功入駐古柏鎮，而他早已透露想以洋基球員身分入選，並解釋箇中原因。

MLB／鈴木一朗入選名人堂感謝2個人 跟妻子乾一杯小慶祝

美國棒球名人堂今天歡迎日本傳奇球星鈴木一朗的加入，鈴木一朗對於能成為日本首位入堂成員，最主要想感謝的是太太鈴木弓子以及恩...

MLB／海盜狀元史肯斯先不想續約：我們沒大谷也能打好球賽

海盜隊22歲火球狀元史肯斯（Paul Skenes）2023年選秀會入隊後，在去年火速登上大聯盟，也憑藉優異表現奪下國聯新人王。近日受訪時談到是否會與海盜延長合約，史肯斯則表示自己並沒有特別多想。

MLB／鈴木一朗進名人堂 松井秀喜與大谷翔平獻祝福

51歲日本退役球星鈴木一朗成為史上首位入選美國棒球名人堂的日本及亞洲球員。同樣曾在美國職棒大聯盟MLB打拚的松井秀喜今天...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。