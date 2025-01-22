MLB／差1票全票入選名人堂 朗神展風度：接受自己的不完美

2025年美國棒球名人堂票選結果今天出爐，日本傳奇名將「朗神」鈴木一朗獲得393票，得票率高達99.7％，雖然成為首位入堂的日本選手，但以1票之差與全票榮譽失之交臂，但朗神展現風度表示：「接受自己的不完美，才能向前進。」

選前朗神被眾家球評與媒體預估有高機率成為歷史第2位全票入選的選手，但最終以1票之差錯失，許多球迷紛紛表示不解，知名記者海曼（Jon Heyman）忍不住發文：「一朗差了1票就全票入選了，請那個沒投的笨蛋自己站出來。」

Ichiro missed unanimity by 1 vote. Please step forward, you numbskull — Jon Heyman (@JonHeyman) 2025年1月21日

但一朗受訪時坦然說道：「這是數字的事情，少1票這種事無法用努力來彌補。」他也樂觀表示，差1票就能全票入選，這樣票數就跟「洋基隊長」基特一樣，其實挺好的。

一朗在記者會上說道：「我認為，能接受自己不完美的一面是好事，正因為自己不完美，我們才能向前。」在大聯盟歷史上，只有前洋基傳奇救援王李維拉（Mariano Rivera）在2019年以全票入選名人堂，而基特與一朗一樣，以1票之差無緣成為全票名人堂球星。