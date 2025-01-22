MLB／第一年投票就入選名人堂！沙巴西亞選擇洋基帽有原因

生涯曾效力過印地安人（現守護者）、釀酒人、洋基等隊的明星左投沙巴西亞（CC Sabathia），生涯首度取得名人堂票選資格，就成功入駐古柏鎮，而他早已透露想以洋基球員身分入選，並解釋箇中原因。

沙巴西亞拿到342張票、以86.9%的得票率在獲得票選資格的首年就入選名人堂，他也解釋選擇洋基身分的原因：「這裡是接納我的地方，我愛這個像自己家一般的球團，我覺得我永遠都不想離開這座城市。」

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CC Sabathia is entering the @BaseballHall! pic.twitter.com/SODNSmn54p — MLB (@MLB) 2025年1月21日

沙巴西亞生涯從印地安人發跡，1998年選秀會以首輪第20順位開啟大聯盟生涯，2001年獲得美聯新人王票選第2，僅次於鈴木一朗，2007年斬獲塞揚獎，2008年轉投釀酒人，接著2009年轉戰洋基，幫助條紋軍拿下世界大賽冠軍，接著便在紐約投到2019年退休。

在投手分工明確的現代，沙巴西亞以耐投著稱，生涯19年累積560場先發，就包含了38場完投，當中有12場完封，投了3577.1局，拿下251勝、161敗、3093次三振，防禦率3.74的成績，是史上唯6能夠至少250勝、勝率6成以上，且有3000K的投手。