快訊

麥當勞放任性侵？英國調查一年後，上百人集體控訴

LINE免費貼圖13款！蛇年新春吉祥話爆量 「情緒價值」情勒哏圖全都有

日本橫濱王牌左投東克樹驚傳婚外情！對象竟是25歲AV女優

聽新聞
0:00 / 0:00

MLB／第一年投票就入選名人堂！沙巴西亞選擇洋基帽有原因

聯合新聞網／ 綜合報導
沙巴西亞首年獲得名人堂資格就入選，他選擇以待了11個球季的洋基身分進駐。 美聯社
沙巴西亞首年獲得名人堂資格就入選，他選擇以待了11個球季的洋基身分進駐。 美聯社

生涯曾效力過印地安人（現守護者）、釀酒人、洋基等隊的明星左投沙巴西亞（CC Sabathia），生涯首度取得名人堂票選資格，就成功入駐古柏鎮，而他早已透露想以洋基球員身分入選，並解釋箇中原因。

沙巴西亞拿到342張票、以86.9%的得票率在獲得票選資格的首年就入選名人堂，他也解釋選擇洋基身分的原因：「這裡是接納我的地方，我愛這個像自己家一般的球團，我覺得我永遠都不想離開這座城市。」

沙巴西亞生涯從印地安人發跡，1998年選秀會以首輪第20順位開啟大聯盟生涯，2001年獲得美聯新人王票選第2，僅次於鈴木一朗，2007年斬獲塞揚獎，2008年轉投釀酒人，接著2009年轉戰洋基，幫助條紋軍拿下世界大賽冠軍，接著便在紐約投到2019年退休。

在投手分工明確的現代，沙巴西亞以耐投著稱，生涯19年累積560場先發，就包含了38場完投，當中有12場完封，投了3577.1局，拿下251勝、161敗、3093次三振，防禦率3.74的成績，是史上唯6能夠至少250勝、勝率6成以上，且有3000K的投手。

沙巴西亞 洋基

相關新聞

MLB／就差1票！鈴木一朗99.7%得票率入主名人堂

美國棒球名人堂今天公布新成員，日本傳奇球星鈴木一朗攜手沙巴西亞（CC Sabathia）、華格納（Billy Wagne...

MLB／越想越氣！鈴木一朗就差1票 美國記者抱不平

日本傳奇球星鈴木一朗被看好有機會全票入選美國棒球名人堂，但今天結果揭曉，得票率99.7%只差1票，掀起不少漣漪，《紐約郵...

MLB／水手將引退鈴木一朗51號 巨怪強森也曾穿過

美國職棒大聯盟水手隊的51號給了鈴木一朗，隨著今天美國棒球名人堂宣布鈴木一朗成為新成員，水手也宣布球隊將永久退休51號球...

MLB／鈴木一朗入選名人堂感謝2個人 跟妻子乾一杯小慶祝

美國棒球名人堂今天歡迎日本傳奇球星鈴木一朗的加入，鈴木一朗對於能成為日本首位入堂成員，最主要想感謝的是太太鈴木弓子以及恩...

MLB／第一年投票就入選名人堂！沙巴西亞選擇洋基帽有原因

生涯曾效力過印地安人（現守護者）、釀酒人、洋基等隊的明星左投沙巴西亞（CC Sabathia），生涯首度取得名人堂票選資格，就成功入駐古柏鎮，而他早已透露想以洋基球員身分入選，並解釋箇中原因。

MLB／全球唯一史肯斯新秀卡出沒！正妹女友與球團開條件要換

知名球員卡公司《Topps》推出全球唯一的海盜隊22歲新人王史肯斯（Paul Skenes）簽名球員卡，據大聯盟官網報導，這張卡近期被一位住在洛杉磯的11歲孩童拆出，不只海盜球團，連史肯斯的正妹女友鄧

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。