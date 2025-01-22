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MLB／鈴木一朗進名人堂 松井秀喜與大谷翔平獻祝福

中央社／ 東京22日綜合外電報導
鈴木一朗。 法新社
鈴木一朗。 法新社

51歲日本退役球星鈴木一朗成為史上首位入選美國棒球名人堂的日本及亞洲球員。同樣曾在美國職棒大聯盟MLB打拚的松井秀喜今天獻上祝福，認為「這是日本棒球歷史性的一天」。

日本放送協會（NHK）報導，松井秀喜退役前，曾效力於洋基等美職隊伍，與鈴木一朗同時期在MLB征戰。

美國棒球名人堂美國時間21日宣布本年度新成員後，松井秀喜也發布評論表示，「衷心祝福（一朗）進入美國棒球名人堂。我認為這對日本棒球而言，也是歷史性的一天」。

松井秀喜還說：「這應該是一朗憑藉不拘泥於傳統棒球的思考方式，所取得的最大成就。我非常高興能與他在同時期於日本與美國職棒比賽。」

另外，道奇隊日籍球星大谷翔平今天在社群媒體Instagram發布限時動態，引用MLB等社群媒體帳號發布一朗被選入名人堂的消息，表達祝賀之意。

名人堂 大谷翔平 松井秀喜 鈴木一朗

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