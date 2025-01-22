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MLB／全球唯一史肯斯新秀卡出沒！正妹女友與球團開條件要換

聯合新聞網／ 綜合報導
海盜隊超級新秀史肯斯的特別版球員卡現蹤，女友與球團都開出條件換回。 美聯社
海盜隊超級新秀史肯斯的特別版球員卡現蹤，女友與球團都開出條件換回。 美聯社

知名球員卡公司《Topps》推出全球唯一的海盜隊22歲新人王史肯斯（Paul Skenes）簽名球員卡，據大聯盟官網報導，這張卡近期被一位住在洛杉磯的11歲孩童拆出，不只海盜球團，連史肯斯的正妹女友鄧恩（Olivia Dunne）也開出條件，希望換回這張卡。

這張球員卡是《Topps》與大聯盟合作，特別設計的初登板補丁，上頭還有史肯斯的簽名，該補丁只有在球員初登板時會出現在衣服上，加上史肯斯大聯盟首賽季就繳出鬼神般表現，使這張新秀球員卡極具代表性。

而海盜球團開出的交換條件十分誘人，包含2張30年內本壘後方主場座位票、與史肯斯的見面會、 2件史肯斯簽名球衣、參加在海盜主場舉行的壘球比賽並有海盜退役球星指導、海盜春訓設施導覽以及與海盜球員一起進行賽前練習，而鄧恩也會邀抽到該卡的得主一同在包廂觀看比賽。

《Topps》起初是一間口香糖公司，1951年首次發行棒球卡後，便維持零食與卡片2事業並行。同系列新秀球員卡中，也包含遊騎兵隊大物朗福德（Wyatt Langford），被YouTube頻道《IF Sports Cards》估價達3萬2000美元，而史肯斯新秀卡預計價值可能會高於朗福德。

史肯斯 海盜

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