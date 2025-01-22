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MLB／10年等待化淚水潰堤！傳奇終結者華格納入主名人堂

聯合新聞網／ 綜合報導
名終結者華格納等待10年，在有投票資格的最後一年終於入選明星賽！ 截圖自MLB Network X
名終結者華格納等待10年，在有投票資格的最後一年終於入選明星賽！ 截圖自MLB Network X

在大聯盟賽場馳騁16個賽季，奪下422次救援的傳奇終結者華格納（Billy Wagner），今天順利入選美國棒球名人堂，這也是他具有票選資格的最後一年，在得知自己成功入駐古柏鎮後，不禁激動落淚。

根據名人堂規則，球員須在MLB效力10賽季，退休後經過5年，才能獲得提名資格。得票率未達75%的候選人能再次競選，最長可達10年。華格納去年以5票之差遺憾落選，今年他則以82.5%的得票率，在名人堂資格最後一年成功達標，成為史上第9位以後援投手身分入主名人堂的球星。

華格納生涯從太空人隊發跡，歷經5支球隊，奪下422次救援成功。 美聯社
華格納生涯從太空人隊發跡，歷經5支球隊，奪下422次救援成功。 美聯社

華格納接到通知時瞬間眼淚潰堤，受訪時坦言：「過去10年並不輕鬆，頭幾年還能坦然面對，但隨著時間拉長，你得乾等那些根本不認識你的人們，投票決定你是好或不好，這真的很令人難受。」

華格納生涯陸續效力太空人、費城人、大都會、紅襪和勇士隊，豪奪422次救援成功，史上第8，左投第2，僅次於法蘭柯（John Franco）的424次，如果不是急流勇退，這項紀錄可能被他刷新，因為他生涯最後一年，還能繳出37次救援成功，防禦率1.43的鬼神成績。

名人堂 華格納

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