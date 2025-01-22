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MLB／笑稱鈴木一朗是名人堂菜鳥 小葛瑞菲：記得帶清酒

中央社／ 洛杉磯21日專電
小葛瑞菲(左)、鈴木一朗(右)。 路透
小葛瑞菲(左)、鈴木一朗(右)。 路透

美國傳奇球星小葛瑞菲（Ken Griffey Jr.）恭賀鈴木一朗入選棒球名人堂，以「學長」身分笑稱鈴木一朗是菜鳥，記得7月入選儀式時，帶清酒一起享用。

美國棒球作家協會（BBWAA）今天公布投票結果，鈴木一朗在394張選票中獲393票，僅差1票就全票入選，不過他99.7%得票率仍是史上次高，在擁有候選資格的第1年就當選。

大聯盟官方頻道MLB Network今天直播名人堂開票，鈴木一朗以視訊方式現身，分享入選感言。被問到7月在棒球聖地古柏鎮（Cooperstown）入選儀式，最期待看到哪一位名人堂成員？鈴木一朗回答小葛瑞菲。

小葛瑞菲與鈴木一朗是西雅圖水手隊的前後期超級球星。小葛瑞菲活躍於1990年代，鈴木一朗2001年加入水手時他已經離隊；不過小葛瑞菲2009年、2010年回鍋水手，兩人曾同隊。

一個是水手隊史的全壘打王、一個是日本製的安打機器，兩個傳奇球星英雄惜英雄。在電視台直播上，小葛瑞菲擔任神秘嘉賓，視訊連線恭賀鈴木一朗加入名人堂行列。

儘管各界早就看好鈴木一朗高票入選，但小葛瑞菲坦言，直到宣布前的最後一刻，他都為鈴木一朗緊張，「他不僅是一個偉大的球員，無論在場上或場下，他為球迷做了很多事情，這是很多人都不知道的」。

小葛瑞菲8年前進入名人堂，用幽默的方式向鈴木一朗祝賀：「這是莫大的榮耀，我等不及要見到你，不過有一件事，你必須帶一瓶清酒，這是菜鳥的規矩。在25年之後，你現在又成了一個菜鳥，我期待你帶來一瓶上好的清酒，給我們一起享用。」

名人堂 鈴木一朗

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