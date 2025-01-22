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MLB／白襪1年約網羅明星左投培瑞茲 29歲右投半年2度遭DFA

聯合新聞網／ 綜合報導
白襪網羅明星左投培瑞茲，過去曾是2023遊騎兵奪冠班底。 路透
白襪網羅明星左投培瑞茲，過去曾是2023遊騎兵奪冠班底。 路透

白襪隊今天宣布以1年500萬美元簽下33歲資深左投培瑞茲（Martín Pérez），為了清出40人名單空間，選擇將陣中29歲右投馬里納奇歐（Ron Marinaccio）指定讓渡（DFA），這是他在半年內第2度遭DFA。

馬里納奇歐過去3年都效力洋基隊，去年9月20日遭洋基DFA，接著在9月23日被白襪網羅。馬里納奇歐上季僅出賽16場，主投23.1局，繳出1勝，1中繼，防禦率3.86的成績。生涯累計3個賽季，合計6勝5敗、防禦率3.22。

馬里納奇歐去年9月才遭洋基DFA，如今白襪為了清出空間又再度指定讓渡他。 路透
馬里納奇歐去年9月才遭洋基DFA，如今白襪為了清出空間又再度指定讓渡他。 路透

白襪新網羅的左投培瑞茲去年分別效力海盜與教士隊，主投135局，送出107K，防禦率4.53。培瑞茲是2023年遊騎兵隊世界大賽冠軍一員，也曾在2022年入選明星賽，生涯13個球季，繳出90勝87敗，4.44防禦率的成績。

培瑞茲 洋基 白襪

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