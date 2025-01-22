MLB／力挺前東家道奇積極補強！弗列爾提：其他隊應效仿
上賽季效力道奇隊，現尚無合約在身的29歲右投弗列爾提（Jack Flaherty）在社群網站X上發表自己對前東家大手筆補強的看法，他表示，這樣作法並無不妥，甚至覺得其他球隊應該效仿。
這休賽季道奇花4.94億美元網羅9名球員，包含2屆塞揚獎得主史奈爾（Blake Snell）以及明星左投終結者史考特（Tanner Scott）等一眾名將，且上述金額甚至不包括「令和怪物」佐佐木朗希，可見道奇補強毫不手軟。
這樣大動作吸收球員的做法也引起不少話題，不少球迷認為這會讓道奇獨霸一方，甚至毀壞棒球本質，但弗列爾提發文反諷：「某支球隊的行為並沒有毀掉棒球，反觀某些球隊幾乎毫無作為。」
目前大聯盟休賽季只有大都會隊的開銷大於道奇，但主因是他們用15年7.65億美元天價合約簽下自由市場最大咖球員索托（Juan Soto）。而洋基、響尾蛇、巨人、藍鳥與遊騎兵隊則花至少1億美元補強。
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