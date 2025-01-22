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MLB／曾懷疑無法在大聯盟打球 鈴木一朗：棒球讓我成為更好的人

中央社／ 洛杉磯21日專電
截圖自MLB官方X
截圖自MLB官方X

日本傳奇球星鈴木一朗入選美國棒球名人堂。他在入選感言表示，當年也曾懷疑無法在大聯盟打球，能有今天是莫大榮耀；打球最大的喜悅是「在棒球場上我成為一個更好的人」。

美國棒球作家協會（BBWAA）今天公布2025年投票結果，鈴木一朗、沙巴西亞（CC Sabathia）與華格納（Billy Wagner）為今年度入選的3名球星，7月將在美國棒球聖地紐約州古柏鎮（Cooperstown）出席入選儀式。

大聯盟官方頻道MLB Network今天直播名人堂票選結果，鈴木一朗以視訊的方式接受主持群訪問，分享他首次獲得候選資格及入選的心情。

鈴木一朗。 美聯社
鈴木一朗。 美聯社

被問到「對你和你的國家日本而言，這一刻具有什麼樣的意義？」鈴木一朗回答：「這是一場從2001年開始的挑戰，現在已經2025年，我無法想像能走到今天這一步。曾經有一段時間，我甚至沒把握，是否有機會能在美國大聯盟打球。今天能在這裡，成為名人堂的一員，對我而言是莫大榮耀。」

被問到「觀賞你打球是一件非常令人享受的事，你達成了這麼多的成就，在棒球場上哪一件事能給你最大的快樂？」鈴木一朗說：「打棒球本身就是一件很快樂的事，但同時，在比賽當中，你會認識很多人，遇到許多非常棒的人，在這當中你會成長，你會成為一個更好的人，這就是棒球給我的喜悅。」

鈴木一朗在美國職棒大聯盟征戰19年，大多數的時間效力西雅圖水手。被問到當年為何加入水手，鈴木一朗回答：「當時的入札制度是出價高者得標，當年水手出價最高，所以我必須加入水手。」

名人堂 鈴木一朗

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