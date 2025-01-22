MLB／越想越氣！鈴木一朗就差1票 美國記者抱不平

日本傳奇球星鈴木一朗被看好有機會全票入選美國棒球名人堂，但今天結果揭曉，得票率99.7%只差1票，掀起不少漣漪，《紐約郵報》資深記者海曼（Jon Heyman）都好奇是誰沒投，「自己站出來吧，你這個笨蛋。」

頂著新人球季連10年200安、10次金手套、單季262支安打等多項榮耀，鈴木一朗今年首度取得名人堂候選資格，就被看好能夠全票通過，然而最終只差1票無緣比肩李維拉（Mariano Rivera）。

結果揭曉後在網路上掀起不少討論，資深記者海曼就說：「一朗只差1票就錯過全票入選，拜託自己站出來吧，你這個笨蛋。」

Ichiro missed unanimity by 1 vote. Please step forward, you numbskull — Jon Heyman (@JonHeyman) 2025年1月21日

《Fox Sports》分析師韋蘭德（Ben Verlander）先是呼籲該記者自己承認，「誰沒有投給一朗？而且為什麼？」不過過了半小時又說：「到底誰能夠解釋解釋，名人堂選票怎麼會不勾一朗？認真，誰能說明一下？我真的越想越氣。」

What is the POSSIBLE explanation for leaving Ichiro off a your Hall of Fame ballot?



Seriously. Someone explain. I’m getting more and more worked up. — Ben Verlander (@BenVerlander) 2025年1月22日

有球迷好奇「是不是跟沒投給基特的同一人？」洋基隊長基特（Derek Jeter）在2020年同樣只差1票、得票率99.7%入選名人堂，當時也掀起不少討論，逼得記者紛紛亮票自清，海曼當時也說：「有一個白癡沒有投給基特。」