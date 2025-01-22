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MLB／道奇還有錢 與明星終結者耶茨達簽約共識

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
明星終結者耶茨加盟道奇。 路透
明星終結者耶茨加盟道奇。 路透

美國職棒大聯盟道奇隊的補強沒有極限，今天傳出與明星終結者耶茨（Kirby Yates）達成簽約共識，已經十分豪華的牛棚戰力顯得更加爆滿。

道奇隊去年球季牛棚防禦率3.53已經是大聯盟第四、國聯第三優異，然而季後持續補強，先以以2年2200萬美元續留強力後援崔能（Blake Treinen），又以4年合約總值7200萬美元簽下明星左投終結者史考特（Tanner Scott）。

而根據「今日美國」記者奈登賈爾（Bob Nightengale）報導，團隊薪資高漲的道奇隊又與自由球員耶茨達成共識，只待體檢通過。

耶茨在2017年轉戰教士隊後成績逐漸上揚，2019年單季41次救援成功拿下救援王，外加防禦率1.19的成果，也首度獲選明星賽，接下來雖然因傷勢影響表現，2021年甚至整季報銷，但去年球季在遊騎兵隊取得33次救援成功，防禦率僅1.17，也再次入選明星賽。

道奇隊季後不斷補強，後援投手之外，先發投手也簽下了史奈爾（Blake Snell）、佐佐木朗希，野手新加盟的有金慧成、康佛托（Michael Conforto），並簽回赫南德茲（Teoscar Hernandez）。

道奇

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