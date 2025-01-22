快訊

鈴木一朗再創記錄！亞洲首位入主美國棒球名人堂 差1票全票入選

小年夜濕轉乾冷挑戰首波寒流 吳德榮：除夕晴冷至初二恐5度以下

MLB／就差1票！鈴木一朗99.7%得票率入主名人堂

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
日本退役球星鈴木一朗。（美聯社）
日本退役球星鈴木一朗。（美聯社）

美國棒球名人堂今天公布新成員，日本傳奇球星鈴木一朗攜手沙巴西亞（CC Sabathia）、華格納（Billy Wagner）共同入堂，然而鈴木一朗雖然獲得99.7%的高得票率，但以1票之差無緣全票入選。

大聯盟官網公布，入選名人堂的三位新成員中，鈴木一朗得票率99.7%，沙巴西亞86.8%、 華格納則是82.5%，今年共有28人取得候選資格，未達75%票數候選人能夠再次競選，最長可達10年，但得票率低於5%將被淘汰。

大聯盟歷史上，僅有前洋基隊救援王李維拉（Mariano Rivera），於2019年獲得425張選票全票通過進入名人堂，鈴木一朗只差1票就能成為史上第二人，但依舊寫下亞洲、日本第一位入主美國棒球名人堂的紀錄。

鈴木一朗在2001年轉戰美職的第一年，就以打擊率3成50及242支安打，同時包辦美聯新人王及MVP，2004年更以單季262支安打締造大聯盟紀錄，2010年創下自新人球季連10年至少200安紀錄，生涯10度入選明星賽、拿下10次金手套，累計3089支安打，且生涯打擊率高達3成11。

名人堂 大聯盟 鈴木一朗

延伸閱讀

MLB／「名人堂追蹤器」投票持續霸榜 朗神明挑戰全票通過

日職／「我也不會投給鈴木一朗」92歲名人堂監督提出觀點

MLB／鈴木一朗沒全票入選日職名人堂 美媒也關注

日職／不是全票！鈴木一朗入選日職名人堂 王貞治讚：不該等5年

相關新聞

MLB／就差1票！鈴木一朗99.7%得票率入主名人堂

美國棒球名人堂今天公布新成員，日本傳奇球星鈴木一朗攜手沙巴西亞（CC Sabathia）、華格納（Billy Wagne...

MLB／有和佐佐木朗希吃壽司！道奇貝茲：他能成為地球最棒投手

日本飲料大廠伊藤園去年4月簽下大谷翔平做為代言人，如今伊藤園加碼和道奇全隊簽約，道奇球星貝茲（Mookie Betts）也驚喜現身在東京舉辦的新合約發表會。 貝茲受訪時談到去年創下的成就，他笑說

MLB／太神！道奇教頭列聖誕禮物清單 許願先發牛棚打者全到手

已是世界大賽冠軍的道奇隊，在休賽季繼續大進補，媒體回想起總教練羅伯茲（Dace Roberts）在去年12月節目上列給聖...

MLB／阿隆索與大都會陷僵局 帕斯昆汀嘆：不重視一壘手價值

大都會隊與「北極熊」阿隆索（Pete Alonso）談約持續陷入僵局，大都會日前甚至已展開放棄阿隆索的「B計畫」。對此，同為一壘手的皇家隊帕斯昆汀（Vinnie Pasquantino）為阿隆索抱不平

MLB／道奇老將羅哈斯割愛 日媒：佐佐木朗希可能披11號球衣

美國職棒大聯盟（MLB）洛杉磯道奇隊當地時間20日公布，35歲內野手羅哈斯背號將從11號變更為72號。日媒推測，空出來的...

MLB／「名人堂追蹤器」投票持續霸榜 朗神明挑戰全票通過

大聯盟明日上午7點將公布新一屆名人堂名單，馳騁日、美職業賽場28個賽季的「朗神」鈴木一朗，有望成為亞洲首位入堂球星。根據棒球名人堂追蹤器（BBHOF Tracker）網站上的最新結果，朗神仍持續「霸榜

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。