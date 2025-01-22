MLB／就差1票！鈴木一朗99.7%得票率入主名人堂
美國棒球名人堂今天公布新成員，日本傳奇球星鈴木一朗攜手沙巴西亞（CC Sabathia）、華格納（Billy Wagner）共同入堂，然而鈴木一朗雖然獲得99.7%的高得票率，但以1票之差無緣全票入選。
大聯盟官網公布，入選名人堂的三位新成員中，鈴木一朗得票率99.7%，沙巴西亞86.8%、 華格納則是82.5%，今年共有28人取得候選資格，未達75%票數候選人能夠再次競選，最長可達10年，但得票率低於5%將被淘汰。
大聯盟歷史上，僅有前洋基隊救援王李維拉（Mariano Rivera），於2019年獲得425張選票全票通過進入名人堂，鈴木一朗只差1票就能成為史上第二人，但依舊寫下亞洲、日本第一位入主美國棒球名人堂的紀錄。
鈴木一朗在2001年轉戰美職的第一年，就以打擊率3成50及242支安打，同時包辦美聯新人王及MVP，2004年更以單季262支安打締造大聯盟紀錄，2010年創下自新人球季連10年至少200安紀錄，生涯10度入選明星賽、拿下10次金手套，累計3089支安打，且生涯打擊率高達3成11。
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