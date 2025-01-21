MLB／阿隆索與大都會陷僵局 帕斯昆汀：球團不重視他價值

大都會隊與「北極熊」阿隆索（Pete Alonso）談約持續陷入僵局，大都會日前甚至已展開放棄阿隆索的「B計畫」。對此，同為一壘手的皇家隊帕斯昆汀（Vinnie Pasquantino）為阿隆索抱不平。

帕斯昆汀在節目中透露，他覺得大都會沒有理解到阿隆索的價值在哪，「除了數據以外，大都會似乎不重視阿隆索帶來的其他價值，這隊球隊很傷。」帕斯昆汀認為，一壘手往往被認為是最容易擔綱的，大都會這種數據取向的球隊，容易低估一壘手的WAR（勝場貢獻值）。

帕斯昆汀為阿隆索抱不平，認為大都會低估了他的價值。 路透

帕斯昆汀說明一壘手談約的劣勢，「在重視數據的年代，如果你守一壘，你就得繳出整體攻擊指數（OPS）0.850，才能獲得好價碼。」據報導，阿隆索拒絕來自大都會開出為期3年，價值約6800萬至7000萬美元的報價，與阿隆索團隊的期望薪資不合。

之後，大都會先以1年800萬美元簽下外野手溫克（Jesse Winker），接著預計再簽一名後援投手，代表阿隆索已漸漸離大都會規劃遠去了。