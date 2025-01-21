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MLB／道奇老將羅哈斯割愛 日媒：佐佐木朗希可能披11號球衣

中央社／ 東京21日綜合外電報導
佐佐木朗希。 美聯社
佐佐木朗希。 美聯社

道奇隊當地時間20日公布，35歲內野手羅哈斯（Miguel Rojas）背號將從11號變更為72號。日媒推測，空出來的11號很可能讓給從日職加盟的「令和怪物」佐佐木朗希

佐佐木朗希透過入札制度挑戰大聯盟，日前宣布加盟道奇隊，將跟2023年世界棒球經典賽（WBC）日本武士隊戰友大谷翔平及山本由伸，再度披上同隊戰袍。

日本體育報知報導，羅哈斯在馬林魚及道奇隊合計出賽1182場，是內野全能性球員，上個球季守備位置以遊擊及二壘為主，共出賽103場，打擊率2成83。

羅哈斯將換上的72號，是他2014年加盟道奇首度登上大聯盟時所使用的背號，儘管後來他在左手臂上刺上11號，表現出對11號的喜愛，但最後似乎同意將這個號碼讓給多個球團爭搶的佐佐木。

在此之前，羅哈斯已透過社群平台貼上初登大聯盟的72號球衣照片，並註明「回歸原點」等文字，暗示自己將更換球衣背號。

美國體育新聞網站The Big Lead以電子郵件向羅哈斯確認時，得到「確實是為了佐佐木讓出背號，將改穿2014年在道奇新人時代的72號」的回覆。

佐佐木2019年獲選日本U18代表隊成員時就是穿著11號球衣，加盟日本職棒後獲選日本武士隊，雖然在2023年世界棒球經典賽（WBC）穿著14號球衣，但曾在2022年11月的練習賽上穿11號球衣。

佐佐木在羅德隊穿的是17號球衣，但目前在道奇是大谷翔平的背號。

佐佐木朗希 道奇

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