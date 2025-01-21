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MLB／有和佐佐木朗希吃壽司！道奇貝茲：他能成為地球最棒投手
日本飲料大廠伊藤園去年4月簽下大谷翔平做為代言人，如今伊藤園加碼和道奇全隊簽約，道奇球星貝茲（Mookie Betts）也驚喜現身在東京舉辦的新合約發表會。
貝茲受訪時談到去年創下的成就，他笑說，「真的是非常棒的一年，能贏比賽真的非常感謝，我認識翔平，也認識了山本由伸，這真的很特別。」
貝茲透露親自與大谷接觸後才發現，他很冷靜又很酷，也很會開玩笑。貝茲還形容大谷就像神一樣，「每次大谷走到哪，大家都會停下來拍照，或忍不住看他，這一切真的很酷，有他在球隊休息室裡，對我們來說非常重要。」
「令和怪物」佐佐木朗希日前加盟道奇，對此貝茲透露有和他一起吃壽司，「佐佐木個性非常好，我相信他能和山本與大谷相處得很好。我們互相開玩笑，他能融入美國文化，相信這對他表現也會有幫助，他一定能成為出色的投手，地球上最棒投手之一。」
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