MLB／簡森對回歸道奇語帶保留 認為老東家大補強沒有不公平

生涯累計447次救援，奪下2屆國聯救援王的37歲老將簡森（Kenley Jansen）目前仍是自由身，他近日受訪時被問到是否想回老東家道奇隊，簡森回應：「我現在是自由球員，就看事情會如何發展。」

簡森在2004年以捕手身分加盟道奇，後續為了尋求更多機會，在2009年棄投從打，2010年登上大聯盟。後在道奇隊12個賽季，繳出350次救援成功、防禦率2.37。接著簡森在2022年轉戰勇士，該季繼2017年後又奪下41次救援成功，也再度拿下救援王。2023、2024賽季簡森則是效力紅襪，合計有56次救援成功。

道奇休賽季補強無極限，簡森認為對一個想贏的球隊來說，沒有任何問題。 美聯社

美媒訪問時問道：「如果道奇隊打電話過來，是否願意答應回歸道奇？」簡森僅表示，「我已經準備好上場比賽了，無論在哪，我都做足準備。」休賽季期間，道奇網羅一眾強投，包含塞揚左投史奈爾（Blake Snell）、日本超級大物佐佐木朗希以及明星左投史考特（Tanner Scott）。

談到道奇的大進補，簡森也發表了自己的看法：「這沒有不公平，他們想要競爭，想贏得世界大賽，這對他們來說這是好事。」