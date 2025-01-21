MLB／「名人堂追蹤器」投票持續霸榜 朗神明挑戰全票通過

大聯盟明日上午7點將公布新一屆名人堂名單，馳騁日、美職業賽場28個賽季的「朗神」鈴木一朗，有望成為亞洲首位入堂球星。根據棒球名人堂追蹤器（BBHOF Tracker）網站上的最新結果，朗神仍持續「霸榜」獲得全部選票。

現年51歲的朗神，今年是首度成為名人堂候選人，截至目前棒球名人堂追蹤器所能取得的191張選票（總計392張選票），都投給一朗，約占總選票的48.7%，根據名人堂規則，鈴木一朗至少將取得75%才得以入選。

大聯盟歷史上目前唯一一位全票入選者是前洋基救援王李維拉。 路透通訊社

大聯盟歷史上，僅有前洋基隊救援王李維拉（Mariano Rivera），於2019年獲得全票通過進入名人堂。球員須在MLB效力10個賽季，退役經過5年，才能獲得提名資格。今年共有28人取得候選資格，未達75%票數候選人能夠再次競選，最長可達10年，但得票率低於5%將被淘汰。

鈴木一朗原本被期待以全票通過方式，進入日本職棒名人堂，不過日前的投票過程中，349張有效票裡，一朗僅獲得323張選票，票數排名歷史第6，傳出是因為一朗被認為在日職的貢獻不及美職。