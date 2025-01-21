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MLB／太神！道奇教頭列聖誕禮物清單 許願先發牛棚打者全到手

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
道奇總教練羅伯茲在去年12月節目上列給聖誕老人的禮物清單，結果全部實現！ 美聯社
道奇總教練羅伯茲在去年12月節目上列給聖誕老人的禮物清單，結果全部實現！ 美聯社

已是世界大賽冠軍的道奇隊，在休賽季繼續大進補，媒體回想起總教練羅伯茲（Dace Roberts）在去年12月節目上列給聖誕老人的禮物清單，寫下4個願望，如今竟然全數實現。

羅伯茲在去年底參與陣中球星貝茲（Mookie Betts）的網路節目「On Base」，貝茲問自家教頭：「如果是你留紙條給聖誕老人，你會寫想要什麼禮物？」

羅伯茲回答，「我不知道能不能寫特定名字，但我會希望聖誕老人幫我帶回一位後援投手，我還想在自由市場上得到一位可以在高張力比賽中派上場的後援投手，還想要一位先發投手，以及一位可以在季後賽打幾支全壘打的選手，而且那人今年（2024年）就在我們隊上，他來自拉丁美洲。」

羅伯茲的回答不指名道姓，卻把續約、自由球員等條件都列了，而最終道奇在牛棚的補強，續約後援投手崔能（Blake Treinen）、新簽史考特（Tanner Scott），先發投手要一個給兩個，簽下史奈爾（Blake Snell）、佐佐木朗希，也成功與赫南德茲（Teoscar Hernandez）完成續約。

羅伯茲 貝茲 道奇

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