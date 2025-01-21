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MLB／分析佐佐木說明書 前總管：進入開季名單+世界大賽登板
佐佐木朗希利用入札制度挑戰大聯盟，經歷多球團的競逐後，於18日宣布與道奇隊簽約。而Podcast節目《Foul Territory》中，前紅人隊總管、現任球評的鮑登（Jim Bowden）分析了道奇將如何使用朗希。
鮑登給予朗希極高評價，他表示：「可以把朗希看作去年所有選手當中的選秀狀元。他或許很快就能升上大聯盟，他具備足夠潛力，很可能會進入開幕名單。」鮑登還指出，道奇運用投手的重點在於如何備戰季後賽，並且充分發揮球員的能力。
另外也包含了朗希的投球量，鮑登認為道奇不會安排朗希先發30場、投180局的模式，而是大約將局數控制在140局左右，並且附以長遠的訓練規劃，引領朗希成長。
「朗希將會與克蕭（Clayton Kershaw）這樣的名人堂級球員相處，且擁有優秀的投手教練與數據分析團隊，也有頂尖的科技幫助他成長，他可以在無壓力的環境下發展自己。」鮑登說：「朗希甚至有可能在世界大賽G1登板。」
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